Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спочатку Порошенко подякував прихильникам, які прийшли до будівлі суду, “щоб сказати рішуче “ні” політичним репресіям”.

“Щоб сказати рішуче “ні” зеленій владі – недосвідчених, мстивих, дрібних і нікчемних людей – яка організувала світлофорну “зелену хвилю” російській п’ятій колоні всередині України. Влада, яка бореться не з Росією, не з окупантом, а з українськими волонтерами, добровольцями – із Софією Фединою, Марусею Звіробій, порушує кримінальну справу проти Володимира В’ятровича, бореться з нашим генералами – “кіборгами” на кшталт Марченка… Для чого вони це роблять? Вони нас з вами хочуть залякати. Вони сьогодні вже стали паралізовані від страху. Вони не здатні нічого робити для України. І вони весь він час присвячують тому, щоб запроторити українську опозицію за грати”, – зазначив Порошенко.

У зв’язку з цим політик нагадав про долю експрезидента-втікача Віктора Януковича.

“Ми хочемо нагадати: в 2013-му році один такий був. Ми всі дуже добре пам’ятаємо, чим він закінчив. Ворота на Ростов і квиток до Ростова напоготові”, – попередив Порошенко.

Він також поінформував, що Печерський районний суд Києва посеред ночі продовжив до 10 жовтня термін досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки (в якій п’ятий президент є підозрюваним). Порошенко наголосив, що все це робиться, щоб перешкодити участі опозиції в місцевих виборах.

“Ми їх не боїмося. Вони тиснуть на суди. Уявіть собі, що сьогодні вночі, бо всі паскудні і дрібні справи вони роблять вночі, Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці за межами року, коли закон зобов’язує закінчити справу, розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Вночі такі речі робити – це злочин, під тиском такі речі робити – це злочин, і тиснути – це злочин. Для чого вони це зробили? Щоб витратити ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР з коштів платників податків. Зробити для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію, бо наступного тижня будуть оголошені вибори, які мають відбутися в кінці жовтня”, – розповів п’ятий президент.

“Вони хотіли б, щоб Порошенко не мав можливості їздити по Україні. Дуже вони хотіли би, щоб Порошенко не мав можливості їздити і захищати український інтерес по світу. Ми не збираємося виконувати злочинні накази злочинної влади. Бо ми є єдина українська опозиція… Хочу запевнити вас, що хто-хто, а Порошенко точно не здасться без бою“, – наголосив політик.