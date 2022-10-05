Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прямує до Києва для того, щоб обговорити створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи”, – наголосив Рафаель Гроссі.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у зв’язку із продовженням російського ядерного шантажу на Запорізькій атомній електростанції й незаконним затриманням окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова планує відвідати Київ і Москву.

Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зв’язалося з відповідними органами та повідомило, що Мурашов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Гендиректор наголосив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на два з семи незамінних компонентів ядерної безпеки на атомній електростанції.

“Таке затримання будь-якого члена персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці”, – сказав Гроссі.

Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року близько 16:00 генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

У своїй заяві Петро Котін наголосив, що генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Саме тому його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

Крім того, президент “Енергоатома” звернувся до російських окупантів, які незаконно перебувають на Запорізькій атомній електростанції, з вимогою негайно припинити акти ядерного тероризму стосовно керівництва та персоналу ЗАЕС, а також негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання службових обов’язків.

“Окремо звертаюсь до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків”, – наголосив президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.