26 квітня Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України вчасно отримають озброєння, необхідне для проведення контрнаступу.

Про це повідомляє Комітет Палати представників США зі Збройних сил.

Каволі уточнив, що понад 98% обіцяних одиниць бойової техніки вже постачено українським армійцям. Американський генерал висловив впевненість, що нині передано озброєння, яке потрібно ЗСУ, та запевнив у продовженні постачань для підтримки операцій.

Матеріальна підтримка, яку поряд з навчанням надали Україні понад 50 міжнародних донорів, була величезною та визначальною для досягнення українськими військовими успіху на полі бою.

Протягом зими наша коаліція дозволила ЗСУ генерувати можливості, необхідні для захисту та відвоювання частин суверенної території України”, – зазначив Каволі.

Він також наголосив, що українські партнери успішно використовують надану допомогу.

Нагадаємо, Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових. Водночас визнав, що сухопутні сили РФ сьогодні більші, “ніж вони були на початку конфлікту”, попри численні втрати у війні проти України.

20 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Залужний розповів генералу про ситуацію на фронті.

Сторони також обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.