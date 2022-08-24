Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що РФ не зможе виграти війну проти України. Він заявив, що "Україна має здобути перемогу, і Україна її здобуде".

Про це повідомляє видання DW з посиланням на звернення генсека НАТО 24 серпня, присвяченому Дню Незалежності України.

НАТО підтримуватиме Київ так довго, як це необхідно, пообіцяв голова Північноатлантичного альянсу.

“Сильна та незалежна Україна має вирішальне значення для стабільності євроатлантичного регіону”, – зазначив Столтенберг.

Водночас російське вторгнення, що триває вже півроку, в цю країну є “найсерйознішою кризою для європейської безпеки з часів Другої світової війни”.

У день національного свята глава Північноатлантичного альянсу побажав Україні “сили та успіху”. Збройні сили України та весь український народ виявляють колосальну мужність та рішучість, захищаючи свою країну, і надихають своїм прикладом увесь світ, додав він.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав український народ з Днем Незалежності та висловив йому свою підтримку. Також Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги Україні у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.