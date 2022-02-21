Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 21 лютого в Брюсселі, повідомляє пресслужба МЗС Латвії.

Міністр переконаний, що ЄС має негайно розпочати потужний політико-правовий процес підготовки до санкційного раунду.

“Ми вважаємо, що Росія заслуговує на засудження за її агресивні та деструктивні дії щодо навмисної ескалації ситуації в регіоні та проти суверенітету та територіальної цілісності України”, – зазначив Ринкевич.

Він зауважив, що обсяг санкцій ЄС має бути поширений на газопровід “Північний потік-2” та російський фінансовий сектор.

Латвія також виступає за введення обмежень експортного контролю проти РФ, щоб обмежити передачу товарів подвійного призначення та високих технологій.

Окрім цього, коментуючи присутність російських військ у Білорусі, Ринкевич зазначив, що РБ стає все більш залежною від РФ. За словами глави МЗС Латвії, цей крок серйозно загрожує суверенітету Білорусі.