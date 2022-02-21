Загострення Росією ситуації на Сході України та рішення залишити російські війська в Білорусі після закінчення військових тренувань дають зрозуміти, що Європейський Союз повинен почати вводити санкції проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 21 лютого в Брюсселі, повідомляє пресслужба МЗС Латвії.

Міністр переконаний, що ЄС має негайно розпочати потужний політико-правовий процес підготовки до санкційного раунду.

“Ми вважаємо, що Росія заслуговує на засудження за її агресивні та деструктивні дії щодо навмисної ескалації ситуації в регіоні та проти суверенітету та територіальної цілісності України”, – зазначив Ринкевич.

Він зауважив, що обсяг санкцій ЄС має бути поширений на газопровід “Північний потік-2” та російський фінансовий сектор.

Латвія також виступає за введення обмежень експортного контролю проти РФ, щоб обмежити передачу товарів подвійного призначення та високих технологій.

Окрім цього, коментуючи присутність російських військ у Білорусі, Ринкевич зазначив, що РБ стає все більш залежною від РФ. За словами глави МЗС Латвії, цей крок серйозно загрожує суверенітету Білорусі.