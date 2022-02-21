Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 21 лютого в Брюсселі, повідомляє пресслужба МЗС Латвії.
Міністр переконаний, що ЄС має негайно розпочати потужний політико-правовий процес підготовки до санкційного раунду.
“Ми вважаємо, що Росія заслуговує на засудження за її агресивні та деструктивні дії щодо навмисної ескалації ситуації в регіоні та проти суверенітету та територіальної цілісності України”, – зазначив Ринкевич.
Він зауважив, що обсяг санкцій ЄС має бути поширений на газопровід “Північний потік-2” та російський фінансовий сектор.
Латвія також виступає за введення обмежень експортного контролю проти РФ, щоб обмежити передачу товарів подвійного призначення та високих технологій.
Окрім цього, коментуючи присутність російських військ у Білорусі, Ринкевич зазначив, що РБ стає все більш залежною від РФ. За словами глави МЗС Латвії, цей крок серйозно загрожує суверенітету Білорусі.
- Нагадаємо, очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що санкції Євросоюзу та США проти Росії покликані відрізати РФ від світових фінансових ринків та високотехнологічних товарів.
- Раніше очільниця канадського міністерства закордонних справ (МЗС) Мелані Жолі повідомила, що Канада вже підготувала проти Росії новий пакет санкцій. Його запровадять негайно, якщо Росія почне вторгнення до України.
- Також віцепрезидентка США Камала Гарріс під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки пообіцяла «значні та безпрецедентні» економічні витрати для Росії у її випадку вторгнення до України.
- Водночас в ЄС готові до будь-якого можливого розвитку подій на тлі загроз з боку РФ, проте продовжують сподіватись на дипломатичний шлях розв’язання питання.
- Своєю чергою, очільник чеського уряду Петр Фіала зазначив, що всі дипломатичні шляхи вирішення кризи в Україні поки не дали бажаних результатів, проте Захід не готовий до того, щоб пожертвувати Україною.