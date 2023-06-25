Глава МЗС Німеччини закликала ПАР «виступити проти несправедливості» та підтримати Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед візитом до ПАР закликала країну зрозуміти позиції України, котра бореться проти повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: гостьовий коментар глави МЗС ФРН у Sunday Times

Південно-Африканська Республіка є міжнародним лідером у важкій вазі та після закінчення апартеїду є одним із лідерів континенту. Тому на порядку денному будуть найактуальніші глобальні теми, такі як наша спільна боротьба з кліматичною кризою та загарбницька війна Росії проти України, яка боляче впливає як на Європу, так і на Африку.

Бербок назвала важливим голос ПАР на міжнародній арені і нагадала про колишнього президента цієї країни та лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Мандела, а також правозахисника Десмонда Туту.

“Ініціатива миру в Африці може стати хорошою можливістю посилити вагу Південної Африки. Голос Південної Африки має значення на міжнародній арені: коли країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ прислухається”, – наголосила міністерка.

Бербок зауважила, що усі живуть в багатополярному світі, який утримується разом набором правил, що забезпечують наше мирне співіснування, які називаються Статутом ООН. Тоді як РФ порушила ці правила.

“РФ вдерлася до своєї меншої сусідки України з метою знищити її як незалежну державу. Щодня Росія бомбить школи, лікарні, електростанції. Росіяни вбили тисячі невинних цивільних і свідомо спричинили глобальну енергетичну та продовольчу кризу”.

Як зауважила глава німецького відомства, вона розуміє, що південноафриканці, котрі живуть за 9 тисячах кілометрів, не хочуть втручатися і розбиратися у військовому конфлікті України та Росії. Водночас вона закликала кожного поставити собі запитання: “Якої реакції я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася б у мене по сусідству?”.

Глава МЗС ФРН переконана, що кожна країна має ухвалити для себе рішення, чи хоче вона дозволити стати нормою таким діям, які робить Росія.

27 червня Анналена Бербок зустрінеться зі своєю колегою Наледі Пандор у Преторії. Центральну роль на переговорах відіграватиме позиція стосовно Росії. Офіційно влада ПАР заявляла про свій нейтралітет у війні.

Зауважимо, нещодавно двопартійна група законодавців США у листі закликала адміністрацію президента Джо Байдена покарати Південну Африку за підтримку РФ у війні проти України, зокрема перенести важливу торговельну зустріч в іншу країну.