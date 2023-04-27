Глава НАТО привітав розмову Зеленського та Сі, але нагадав, що Китай досі не засудив вторгнення Росії

російсько-українська війна
17:18 Москва планує «приховано» завербувати на війну проти України ще 400 тисяч росіян – The Washington Post
17:03 Двох командирів ВПС США з підрозділу Тейшейри відсторонили через витік даних американської розвідки
17:03 Дуда закликав Монголію приєднатися до притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні
16:58 В Україні запустили чатбот «Буду мамою», який надасть покроковий алгоритм щодо безоплатного супроводу вагітності
16:33 «Зернова ініціативна»: Росія знову заблокувала роботу коридору
16:29 «Антитіла» надали фонограму для особистого привітання»: Тарас Тополя прокоментував скандал навколо відеоміксу держсекретарки МОЗ на трек «Фортеця Бахмут»
16:01 USAID виділить $1,5 мільйона на підтримку жінок у бізнесі
15:58 В Ірпені створюють мурал «Артемсіль», присвячений Бахмуту та Соледару
15:31 Президент Чехії висловив сумніви щодо зацікавленості Китаю у швидкому закінченні війни в Україні
15:26 Астрономи вперше на знімку виявили тінь чорної діри з потужним струменем матеріалу, який виходить із неї
14:59 Президент ПАР опинився у скрутному становищі через ймовірний візит Путіна на саміт БРІКС – FT
14:47 Президентка Молдови звинуватила РФ у спробах дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів у Гагаузії
14:43 СБУ викрила ще вісім нових каналів втечі чоловіків призовного віку за кордон
14:40 Житомирська облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області
14:18 Шмигаль закликав Папу Римського допомогти повернути українських дітей, незаконно вивезених до Росії
14:17 Перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса погодився стати амбасадором проєкту «Збережіть українську культуру»
14:08 У НАТО навчили та спорядили вже понад 9 українських бригад — генсек Столтенберг
13:56 У США розслідують, як на довкілля вплинув випробувальний запуск Starship компанії SpaceX
13:52 Правозахисники зафіксували 345 випадків тортур, вчинених окупантами проти цивільного населення України
13:46 Комітет Європарламенту схвалив продовження безмитного режиму для експорту з України ще на рік
13:15 У WhatsApp відтепер можна використовувати один обліковий запис на чотирьох смартфонах одночасно
12:41 CNN: як панда в США посилила китайські націоналістичні настрої
12:33 У Чернівцях ухвалили рішення про позбавлення права користування землею для понад 20 храмів УПЦ МП
12:02 Hyundai Motor планує вийти з ринку Росії, продавши свої заводи
11:57 Глава Міноборони назвав очікування від контрнаступу «дещо перегрітими»
11:32 Папа Римський Франциск надасть жінкам історичне право голосу на всесвітній зустрічі єпископів
11:22 У Лимані затримано російського агента, який «зливав» позиції військових
10:39 Рівень води в Дніпрі у Києві за останній день піднявся на 9 сантиметрів

Глава НАТО привітав розмову Зеленського та Сі, але нагадав, що Китай досі не засудив вторгнення Росії

27 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає розмову між головою КНР Сі Цзіньпіном та українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася 26 квітня, водночас зазначивши, що Пекін досі не засудив повномасштабне вторгнення Росії.

Четвер, 27 квітня 2023, 17:24
Підтримати

Про це повідомляє CNN.

Столтенберг вважає також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Проте, зауважив, що телефонна розмова не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну.

Він додав, що “союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирного плану президента Зеленського, який включає, звичайно, повну повагу до територіальної цілісності України”.

Сі Цзіньпін і Зеленський поговорили телефоном 26 квітня, у своїй першій розмові після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський, який давно висловлював зацікавленість у розмові з Сі, зауважив, що у нього була “довга і змістовна телефонна розмова” з китайським лідером, яка тривала годину. Сторони обговорили повний спектр актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої ​​співпраці для встановлення справедливого та сталого миру в Україні.

Не може бути миру внаслідок територіальних компромісів”, – наголосив Зеленський.

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що “взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин”. Сі також повторив тезу Пекіна про те, що “основна позиція” Китаю щодо війни в Україні полягає в “сприянні миру та переговорам”.

Телефонна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна стала першою після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За словами речника Володимира Зеленського Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

Раніше у Білому домі привітали новину про те, що президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Китаю Сі Цзіньпіном – уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що попри “мирні заклики” Китаю, країні навряд чи можна довірити роль посередника у встановленні “довготривалого та справедливого миру”.

Теги: засудження, Зеленський, НАТО, розмова, Сі Цзіньпін, Столтенберг, критика

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook