Глава НАТО привітав розмову Зеленського та Сі, але нагадав, що Китай досі не засудив вторгнення Росії

27 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає розмову між головою КНР Сі Цзіньпіном та українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася 26 квітня, водночас зазначивши, що Пекін досі не засудив повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомляє CNN.

Столтенберг вважає також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Проте, зауважив, що телефонна розмова не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну.

Він додав, що “союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирного плану президента Зеленського, який включає, звичайно, повну повагу до територіальної цілісності України”.

Сі Цзіньпін і Зеленський поговорили телефоном 26 квітня, у своїй першій розмові після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський, який давно висловлював зацікавленість у розмові з Сі, зауважив, що у нього була “довга і змістовна телефонна розмова” з китайським лідером, яка тривала годину. Сторони обговорили повний спектр актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої ​​співпраці для встановлення справедливого та сталого миру в Україні.

Не може бути миру внаслідок територіальних компромісів”, – наголосив Зеленський.

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що “взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин”. Сі також повторив тезу Пекіна про те, що “основна позиція” Китаю щодо війни в Україні полягає в “сприянні миру та переговорам”.

Телефонна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна стала першою після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За словами речника Володимира Зеленського Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

Раніше у Білому домі привітали новину про те, що президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Китаю Сі Цзіньпіном – уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що попри “мирні заклики” Китаю, країні навряд чи можна довірити роль посередника у встановленні “довготривалого та справедливого миру”.