Рейтинг П’ятого президента України, лідера політичної партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка не тільки стрімко зростає у порівнянні із рейтингом нинішнього президента України Володимира Зеленського, а й має перевагу. Це і є головною причиною політичних переслідувань Петра Порошенка, вважає його адвокат Ігор Головань.

Заяву правозахисника оприлюднили на сайті «Європейської Солідарності».

“Ситуація з політичними переслідуваннями Петра Порошенка загострилася. Ми тепер вже точно знаємо з чим це пов’язано, оскільки саме сьогодні опубліковані результати соціологічних дослідженьЦентру Разумкова, відповідно до яких Порошенко навіть перемагає. Не те, що зрівнявся, а навіть перемагає Зеленського у другому турі виборів, якщо б такі відбулися. Тобто, причина цього загострювання, цих політичних переслідувань тепер вже доказово нам відома”, – зазначив адвокат.

Правозахисник нагадав, що подав до Офісу Генерального прокурора 18 клопотань через кричущі порушення закону у так званій “справі” проти П’ятого президента України. Одне з них – про виклик у якості свідків у справі президента Володимира Зеленського, голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію, віце-прем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського, які публічно заявляли про нібито відомі їм факти правопорушень з боку Порошенка.

“Оскільки їм такі факти начебто відомі, то доцільно їх допитати як свідків. Ми відповідне клопотання подали. Це клопотання було отримано Офісом генпрокурора 23-24 грудня. Термін на розгляд – три дні. Відповідно сьогодні ці документи мали бути вже готові і відповідно до закону про результат повідомляється той, хто заявив клопотання. Тобто мені має бути вручений документ, який підтверджує або постанову про відмову, або підтвердження того, що клопотання задоволене”, – наголосив Головань.

Адвокат також повідомив про те, що Печерський районний суд міста Києва отримав клопотання правоохоронних органів про затримання Петра Порошенка, проте не хоче оприлюднювати документ.

“Ми бачимо, що і слідчі, і прокурори бояться, вони ховаються. Ми знаємо, що ганебне, незаконне рішення Печерського суду про затримання Петра Порошенка існує. Його приховують від суспільства, і ми обов’язково доможемося, щоб воно було опубліковано. А ті, хто причетний до його появи – понесли заслужену відповідальність. Ми бачимо, як нехтують законом Офіс генерального прокурора і ДБР. Намагається якнайбільше затягнути час”, – сказав адвокат.