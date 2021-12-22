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Адвокат Порошенка викликає свідками Зеленського, Арахамію та інших «слуг»

Адвокат п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у "вугільній справі" представників партії "Слуга народу" та безпосередньо президента України Володимира Зеленського надати свідчення.

Середа, 22 грудня 2021, 18:42

Про це Ігор Головань написав у Facebook.

Згідно зі словами Голованя, він подав клопотання про допит свідків у справі, про підозру щодо якої стосовно п’ятого президента було оголошено вчора. Цими свідками буде група осіб, які неодноразово звинувачували Петра Порошенка у мовбито низці скоєних ними правопорушень.

Адвокат п’ятого президента нагадав, що за свідомо неправдиві показання передбачена кримінальна відповідальність і назвав імена людей, яких потрібно викликати на допит до слідчих Державного бюро розслідувань. Серед них:

  • президент України Володимир Зеленський;
  • керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія;
  • віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
  • голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;
  • заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла;
  • представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський.

Ігор Головань висловив сподівання, що ці люди як законослухняні громадяни добровільно прибудуть до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи.

Нагадаємо, п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність”Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді.

Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони. Він назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.

Теги: вугільна справа, Ігор Головань, кривінальна справа, Петро Порошенко

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