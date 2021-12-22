П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з віцемаршалком Сенату Міхалом Камінським, членами Комітету в закордонних справах Сенату Республіки Польща й іншими представниками країн Заходу, на якій обговорив ситуацію в Україні. Після перемовин Камінський засудив ситуацію, яка розгорнулася довкола Порошенка.

Про це повідомляється на сайті “Європейської Солідарності” та на Youtube-каналі “Прямого”.

Під час конференції з представниками країн Заходу Петро Порошенко високо оцінив їхню підтримку України у відсічі російської агресії та впровадженні реформ, спрямованих на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності зберегти єдність у позиції країн-членів Північноатлантичного альянсу стосовно агресії Російської Федерації, яка несе загрозу не лише для України, але й для Польщі та демократичної Європи.

“Путін прагне підписати новий пакт Ріббентропа-Молотова 2.0 та нову Ялту 2.0, але у відповідь має отримати потужну та рішуче налаштовану коаліцію демократичних держав світу, яка змусить путінський режим відповісти за всі злочини проти миру, безпеки, прав людини”, – зазначив Петро Порошенко.

Після цієї конференції віцемаршалок Сенату Міхал Камінський прокоментував ситуацію щодо звинувачення п’ятого президента України у державній зраді та фінансуванні тероризму. Зокрема, Камінський наголосив, що Порошенко – дуже надійний партнер Заходу.

“Його голос, як ми чули сьогодні в Польщі, дуже важливий для захисту України, тому що президента Порошенка як визнаного лідера дуже добре приймають у західних країнах, до нього прислухаються, і його заклики чують на Заході”, – наголосив віцемаршалок польського Сенату.

Він нагадав, що зараз Україна стоїть перед гострою загрозою ескалації конфлікту з боку РФ – і водночас влада раптом почала здійснювати напади на лідерів опозиції. Через це люди на Заході та люди в Польщі просто не можуть зрозуміти, що в Україні відбувається.

“Нам потрібно від української сторони сьогодні те саме, що Польща показала 15-20 років тому, коли ми вступили в НАТО. Ми були разом – праві і ліві, і я думаю, що Україна потребує одного і того ж – не внутрішніх розбіжностей, а єдності”, – сказав польський сенатор.

Нагадаємо, 20 грудня адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятого президента України Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони.

Адвокат назвав документ стосовно підозри Петру Порошенку “написаним, як документ суцільної конспірології”. Перші 17 сторінок, за словами Новікова, містять опис створення Організації Об’єднаних Націй, і опісля – що президент повинен відстоювати інтереси України.