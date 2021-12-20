Петру Порошенку оголосили підозру в держзраді

Про це заявив керівник штабу “ЄС” Олександр Турчинов.

Турчинов назвав це вручення повістки “брудним шоу”. Він заявив, що Зеленський з першого дня на посаді розпочав системну боротьбу проти п’ятого президента.

“Зеленський і його команда скеровують усі сили на боротьбу з політичною опозицією. І в першу чергу – на боротьбу з лідером української опозиції “Європейською Солідарністю” і безпосередньо з її головою Петром Порошенком”, – заявив Турчинов.

Він назвав так звану “вугільну справу”, по якій на Порошенка завели справу, сфабрикованою. Генпрокурорка Ірина Венедиктова не підписала цю підозру, її, згідно зі словами Турчинова, підписав один з заступників – Олексій Симоненко.