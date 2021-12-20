Петру Порошенку оголосили підозру в держзраді

Про це заявив керівник штабу “ЄС” Олександр Турчинов.
Турчинов назвав це вручення повістки “брудним шоу”. Він заявив, що Зеленський з першого дня на посаді розпочав системну боротьбу проти п’ятого президента.
“Зеленський і його команда скеровують усі сили на боротьбу з політичною опозицією. І в першу чергу – на боротьбу з лідером української опозиції “Європейською Солідарністю” і безпосередньо з її головою Петром Порошенком”, – заявив Турчинов.
Він назвав так звану “вугільну справу”, по якій на Порошенка завели справу, сфабрикованою. Генпрокурорка Ірина Венедиктова не підписала цю підозру, її, згідно зі словами Турчинова, підписав один з заступників – Олексій Симоненко.
Брифінг керівника штабу партії «ЄС» Олександра Турчинова щодо підозри Петру Порошенку. pic.twitter.com/ArW9CYEycq
— Букви (@Bykvu) December 20, 2021
- Нагадаємо, 16 листопада адвокати Порошенка заявили про підготовку нової підозри та наголосили, що справа – сфабрикована.
- Нагадаємо, колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема, який ознайомився з текстом підозри Володимиру Демчишину, переконаний, що в діях ексміністра енергетики немає складу злочину.
- Сам Демчишин вважає, що СБУ та ДБР сфабрикувало проти нього справу на замовлення Офісу президента.
- Народна депутатка з фракції “ЄС” Вікторія Сюмар, яка у 2014 році була заступницею секретаря РНБО, вважає, що силові органи за вказівкою Офісу президента актуалізували “вугільну справу” проти п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка за події 2014 року, щоб прикрити провали нинішнього очільника держави Володимира Зеленського.