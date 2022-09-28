У тимчасово окупованому Криму повістки до військкоматів отримали 1 500 кримських татар, у той час, коли росіяни прагнуть мобілізувати 3000-3500 мешканців півострова.

Про це заявила представниця президента України в тимчасово окупованому Криму Таміла Ташева в інтерв’ю “НВ”.

Вона зазначила, що росіяни роблять обходи в місцях компактного проживання кримських татар, у державних закладах: “За словами очевидців, “гребуть усіх”, незважаючи на вік, політичні уподобання, хвороби. Приходять на ринки, на великий ринок “Кримопт”, де також багато кримських татар провадять свій бізнес. Там також видавали повістки. За твердженням Аксьонова, вони вже всі повістки видали. Кого саме відправлять на війну — невідомо”, — сказала Ташева.

Також представниця президента зазначила, що люди масово виїжджають з Криму, щоб уникнути участі у війні. Для чоловіків призовного віку досі є можливість залишити межі Криму та РФ.

Раніше Севгіль Мусаєва, головна редакторка “Української правди” писала, що станом на 23 вересня 80% призваних на війну проти України мешканців півострова — киримли. Також Севгіль зауважила, що дозвіл на виїзд з Криму зараз можна отримати також лише через військкомат: “Тобто Росія, яка 8 років окупації проводила репресії проти киримли, арештовувала, витискала з півострова корінне населення, вирішила позбутися нас у такий спосіб. Виродки”, — написала Мусаєва.

Нагадаємо, що чоловікам призовного віку заборонили залишати Крим зі сторони Керченського моста. Окупаційне представництво Криму за президента РФ Володимира Путіна заявило, що з 19 вересня проїзд буде заборонено, якщо із собою не буде дозволу від “військкомату”.