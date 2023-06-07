Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує очолити місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, щоб особисто проконтролювати ситуацію, яка може скластися через руйнування дамби Каховської гідроелектростанції.

Джерело: Рафаель Гроссі у Twitter.

“Дізнавшись про події після руйнування дамби Каховської ГЕС, я особисто очолю наступного тижня чергову ротацію нашої Місії підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС”, – йдеться у дописі.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що разом з ним на атомну станцію здійснить візит посилена команда та зазначив, що це “дуже важливий момент у сфері ядерної безпеки”.

Уночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомляли #Букви, МАГАТЕ заявили, що їхні експерти “уважно стежать за ситуацією” після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони вважають, що на Запорізькій атомній електростанції немає “безпосереднього ризику для ядерної безпеки”.

“МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Водночас у Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.