Глава Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який напередодні заявив, що наступного тижня особисто очолить місію агенції на Запорізькій АЕС, повідомив, що також презентує президенту Володимиру Зеленському план допомоги.

Джерело: Рафаель Гроссі.

“Я запускаю програму із допомоги Україні щодо ліквідації наслідків затоплення внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції, у відповідь на запит президента Зеленського про міжнародну допомогу. Я запропную цей новий план із допомоги МАГАТЕ президенту Зеленському”, – наголосив Гроссі.

За словами очільника МАГАТЕ, його місія покликана оцінити наслідки від затоплення території після обвалу греблі у Новій Каховці.

“Ми зосередимо свою увагу на стрімкості переміщення води, на здоров’ї людей, а також оцінимо цілісність критичної інфраструктури”, – сказав Гроссі, підкресливши, що Україна може розраховувати на допомогу МАГАТЕ “зараз і враховуючи довгострокові наслідки цієї катастрофи”.

Додамо, що попри підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною та контрольованою.

Варто зауважити, що Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження ДП “НАЕК “Енергоатом” вивести у “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС. Це розпорядження видано через неможливість усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Це обмеження діятиме до усунення порушень. Експлуатацію інших енергоблоків обмежено розпорядженнями від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.