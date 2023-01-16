Український гурт ТНМК за підтримки Фонду Східна Європа та ДСНС України нещодавно презентував композицію з правил дотримання мінної безпеки "Дивись, куди ідеш".

#Буквам повідомила пресслужба ТНМК.

Повчальна пісня написана музикантами базово для дітей, щоб у грайливому форматі розповісти про життєво важливі правила. Утім, вже у процесі створення відео та треку посил змінився, став адаптованим для всіх вікових категорій.

“Дивись, куди ідеш!” – гасло для всіх українців на деокупованих від російської навали територіях і у відносно безпечних регіонах країни. Трек нагадує про правила мінної безпеки, нехтування якими може становити ризик для здоров’я та життя.

Адже саме Україна нині є найбільшим мінним полем планети.

174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30% від загальної площі держави, потенційно забруднені та потребують проведення розмінування. Пріоритетом для ДСНС, окрім розмінування, є доведення правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Звісно, українці дізнаються про мінну небезпеку з новин чи інших інформаційних матеріалів, водночас нагадувати про обережність необхідно щодня. У ДСНС упевнені, якщо частіше українці повторюватимуть правила мінної безпеки – хоч і у форматі пісні – то краще.

Доповненням до музичного треку став анімаційний кліп у стилі аніме, створений українським ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим. Текст пісні – Фоззі (Олександра Сидоренка). Музику написав Фагот (Олег Михайлюта).

Прем’єра пісні та кліпу відбулась 13 січня 2023, під час презентації в київському інноваційному парку UNIT City.

Створення композиції відбулось за підтримки Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми “Дивись під ноги!”, що фінансується DanChurchAid; та програми “Спільнодія” – за фінансування Європейського Союзу.