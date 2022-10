Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Я анексував гору Олімп на Марсі. Просто, щоби ви знали”, – написав астронавт Скотт Келлі , який здійснив чотири космічних польоти, один з яких тривалістю 340 діб, що стало рекордом для Міжнародної космічної станції.

Варто зазначити, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців.

I have annexed Mount Olympus on Mars on behalf of me. Just sayin’. pic.twitter.com/mFajudW5jq

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) September 30, 2022