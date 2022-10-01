Американський астронавт і відставний капітан Військово-морських сил США Скотт Келлі висміяв рішення Володимира Путіна про незаконне приєднання до РФ територій України.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Я анексував гору Олімп на Марсі. Просто, щоби ви знали”, – написав астронавт Скотт Келлі , який здійснив чотири космічних польоти, один з яких тривалістю 340 діб, що стало рекордом для Міжнародної космічної станції.

Варто зазначити, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців.

I have annexed Mount Olympus on Mars on behalf of me. Just sayin’. pic.twitter.com/mFajudW5jq — Scott Kelly (@StationCDRKelly) September 30, 2022

Нагадаємо, що 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.

Відтак Путін та ватажок так званої “ДНР” Пушилін підписали договір про прийняття так званої “ДНР” до складу Росії. Також Путін підписав аналогічні договори з так званими “головами” Запорізької та Херсонської області, а також із псевдоочільником “ЛНР” Пасічником.

Натомість президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.

Також президент США наголосив, що Сполучені Штати засуджують шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію: “Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об’єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Не помиляйтеся: ці дії не мають легітимності”, — йдеться в повідомленні.

Він запевнив, що Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. США підтримуватимуть українців у військовому та дипломатичному плані.