Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Я анексував гору Олімп на Марсі. Просто, щоби ви знали”, – написав астронавт Скотт Келлі , який здійснив чотири космічних польоти, один з яких тривалістю 340 діб, що стало рекордом для Міжнародної космічної станції.

Варто зазначити, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців.

Нагадаємо, що 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.

Відтак Путін та ватажок так званої “ДНР” Пушилін підписали договір про прийняття так званої “ДНР” до складу Росії.  Також Путін підписав аналогічні договори з так званими “головами” Запорізької та Херсонської області, а також із псевдоочільником “ЛНР” Пасічником.

Натомість президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.

Також президент США наголосив, що Сполучені Штати засуджують шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію: “Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об’єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Не помиляйтеся: ці дії не мають легітимності”, — йдеться в повідомленні.

Він запевнив, що Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. США підтримуватимуть українців у військовому та дипломатичному плані.