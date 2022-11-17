«Я б хотіла, щоб ми могли зробити більше»: Кейт Міддлтон зустрілася з українськими переселенцями

Про це повідомляє BBC.
Під час свого візиту до Українського громадського центру в Редінгу дружина принца Вільяма дізналась, як саме центр підтримує українців у Великій Британії. Робота центру передбачає освітні заходи для дітей та допомогу у працевлаштуванні й отриманні житла для дорослих.
Окрім цього, центр брав участь у надсиланні медичної й гуманітарної допомоги на передову в Україну.
Під час візиту принцеса почула історії українських сімей, дізналась, як волонтери щотижня влаштовують чаювання, аби підтримувати відчуття єдності між українцями.
Кетрін також взяла участь у мистецькому майстер-класі для дітей. Такі заняття допомагають маленьким українцям знайти нових друзів, висловити свої емоції та переживання через творчість.
Принцеса обійнялася з маленькою переселенкою Златою Єрьоменко – перед тим, як їй подарували дитячий малюнок з написом: “Кейт, я тебе люблю”.
Для зустрічі принцеса обрала сукню від бренду LK Bennett темно синього кольору в жовтий горошок, вкотре продемонструвавши підтримку Україні, передає DailyMail.
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Принц і принцеса Уельські з перших днів російського вторгнення підтримують Україну й публічно про це заявляють.
“Мене так вразила ваша хоробрість і стійкість, я вражена тим, як ви всі сильні”, – зазначила принцеса Уельська під час спілкування з українцями.
The inspirational work of the Reading Ukrainian Community Centre is non-stop, and it’s changing lives!
Providing practical advice on employment and housing, delivering educational classes for children and building social connections, the centre is at the heart of the community. pic.twitter.com/tn1Vrk846L
— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 17, 2022
Раніше британська газета Daily Express опублікувала повідомлення, в якому стверджувалось, що члени королівської родини “надають житло переселенцям” з України. Королівська родина приєдналася до тисяч британців, які пропонують притулок українцям після нападу РФ. Водночас члени королівської сім’ї, працюючи над багатьма проєктами, хочуть, щоб їхній внесок був конфіденційним.
- Принц Уельський разом з Її Величністю Маргаретою, берегинею румунської корони, відвідав Центр пожертв Romexpo у Бухаресті, де перебувають українці, які виїхали з країни через війну.
- Подружжя голлівудських акторів Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали понад $30 мільйонів для українських біженців, котрі вимушені були полишити країну на тлі російського вторгнення.
- Легендарний футболіст Девід Бекхем надав на день у користування свою власну сторінку в соцмережі Instagram харківській лікарці, аби показати роботу пологового будинку в умовах воєнного стану.
- Герцог Кембридзький Вільям й герцогиня Кембридзька Кетрін підтримали Україну в її боротьбі за свою незалежність.