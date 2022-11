«Я б хотіла, щоб ми могли зробити більше»: Кейт Міддлтон зустрілася з українськими переселенцями

Про це повідомляє BBC.

Під час свого візиту до Українського громадського центру в Редінгу дружина принца Вільяма дізналась, як саме центр підтримує українців у Великій Британії. Робота центру передбачає освітні заходи для дітей та допомогу у працевлаштуванні й отриманні житла для дорослих.

Окрім цього, центр брав участь у надсиланні медичної й гуманітарної допомоги на передову в Україну.

Під час візиту принцеса почула історії українських сімей, дізналась, як волонтери щотижня влаштовують чаювання, аби підтримувати відчуття єдності між українцями.

Кетрін також взяла участь у мистецькому майстер-класі для дітей. Такі заняття допомагають маленьким українцям знайти нових друзів, висловити свої емоції та переживання через творчість.

Принцеса обійнялася з маленькою переселенкою Златою Єрьоменко – перед тим, як їй подарували дитячий малюнок з написом: “Кейт, я тебе люблю”.

Для зустрічі принцеса обрала сукню від бренду LK Bennett темно синього кольору в жовтий горошок, вкотре продемонструвавши підтримку Україні, передає DailyMail.

Принц і принцеса Уельські з перших днів російського вторгнення підтримують Україну й публічно про це заявляють.

The inspirational work of the Reading Ukrainian Community Centre is non-stop, and it’s changing lives!

Providing practical advice on employment and housing, delivering educational classes for children and building social connections, the centre is at the heart of the community. pic.twitter.com/tn1Vrk846L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 17, 2022