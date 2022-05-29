Народна депутатка України від партії "Голос" Кіра Рудик розповіла британським глядачам про жахи війни в Україні та розплакалася, розповідаючи, як від дій Росії страждають українські діти.

Про це вона розповіла в інтерв’ю британському виданню Sky News.

Вона розповіла про відчуття небезпеки та про те, що зараз відбувається в країні та про свою службу в ТРО.

“Моє життя як політика, як члена опору відрізняється від усього, що я могла собі уявити. Я сиджу вдома, зі мною все ще залишаються члени опору, вони тренуються, і я тренуюся з ними. Ми навчаємось стріляти і як захищати частину території”, – розповіла політикиня.

Рудик додала, що вони є частиною головного опору Київської області, проте зараз частина її команди пішла на війну.

“У нас вдома ще є місячний запас їжі та води, тому що так страшно, що води не буде, я думала: “Я не хочу померти брудною”, тому у мене всюди купа води”, – поділилася переживаннями депутатка

Вона додала, що все ще не почуває себе у безпеці, навіть у Великій Британії. Рудик планує повернутися додому, оскільки у цій боротьбі Україна повинна перемогти.

“Я мрію про той день, коли всі українці почуватимуться в безпеці. Вони зможуть сидіти, поклавши руки на коліна, і думати “зараз у нас все добре”, – розповіла депутатка.

Вона також розповіла, що зараз є головним, щоб українські діти були в безпеці, щоб вони не переживали цей терор, який влаштувала Росія. Саме через це Кіра Рудик закликає не соромитися того, що хтось виїхав з України задля власної безпеки.

“Я кажу українцям, де б ви не були, ми всі разом, ми підтримуємо нашу країну, і кожна людина робить це по-своєму”, – наголосила вона.

Нардепка від “Голосу” розповіла, що через заблоковані порти в Україні страждає весь світ. З нашої держав зараз стримується експорт, зокрема соняшникової олії, зерна, помідорів та кукурудзи.

“Зараз це все заблоковано в Україні, і ми не можемо його нікуди доставити через заблоковані порти… Нам потрібна гуманітарна місія, щоб відправити цю продукцію. Я знаю, у вас, народ, вищі ціни на продукти, соняшникової олії в магазинах немає. Знаєте чому? Бо це все зараз в Україні. Світ має лише 10 тижнів запасів зерна, 10 тижнів для всіх політиків і лідерів світу, щоб придумати, як вони вивезуть його з України”, – сказала вона.

У зворушливій секції Рудік починає плакати, розповідаючи інтерв’юеру історії про те, як віна вплинула на дітей.

Вона згадала, як одна мати навчала свого малюка його групі крові в бомбосховищі на випадок, якщо він пораниться. В іншому дівчина запитала у матері, чи вони зараз біженці; а в Маріуполі дитину евакуювали без батьків.

“Вони говорили [своїм дітям], що б не сталося, бережіть свої рюкзаки, бережіть свої рюкзаки. У центрах для біженців ви обіймаєте цю дитину і говорите їм: “Дайте мені і дізнайтеся, що там”. Вони кажуть ні і питають, чи побачать свою маму знову”, – розплакалася нардепка. “Ви відкриваєте, а там дрібні записки, а яких говориться “Мама любить тебе”, документи та “будь ласка, будь ласка, бережіть його”.

Вона сказала, що чого хотіла б для українських дітей – це того, щоб вони були в безпеці.

Нагадаємо, р осійські окупаційні військ а стали використовувати супермаркет “Щедрий кум” як склад для зберігання вбитих містян. Вони завозять до приміщення загиблих, яких викопали чи вимило з-під землі.