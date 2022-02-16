Про це співачка повідомила у своєму Instagram.
У заяві артистка зазначила, що історія, яка розгорнулася навколо неї – це “зовсім не те, що вона закладала у свою пісню”. Також наголосила, що дотримується законів України та намагається нести її традиції та цінності у світ.
Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України”, – зазначила Alina Pash.
Співачка додала, що не хоче цієї “віртуальної війни”, адже зараз головна війна – це зовнішня, що відбувається через російську агресію.
Варто зазначити, що звинувачення почалися з того, що телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитала Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.
Раніше також з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Варто зазначити, що компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.
Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. Мені справді дуже жаль”, – констатувала співачка.
- Нагадаємо, в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Після цього, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” зайняв друге місце, звинуватив організаторів у фальсифікаціях.
- Далі “Суспільне” пояснило, що сталося під час оголошення результатів глядацького голосування.
- Та на цьому скандали не закінчились і у зв’язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.
- Також вона розповіла, звідки взялась фальшива довідка про її перетин адмінкордону із півостровом.