Сьогодні, 16 лютого, переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Alina Pash зняла свою кандидатуру представниці України на пісенному конкурсі на тлі скандалу через поїздку до окупованого Криму.

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

У заяві артистка зазначила, що історія, яка розгорнулася навколо неї – це “зовсім не те, що вона закладала у свою пісню”. Також наголосила, що дотримується законів України та намагається нести її традиції та цінності у світ.

Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України”, – зазначила Alina Pash.

Співачка додала, що не хоче цієї “віртуальної війни”, адже зараз головна війна – це зовнішня, що відбувається через російську агресію.

Варто зазначити, що звинувачення почалися з того, що телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитала Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.

Раніше також з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Варто зазначити, що компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.