«Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася» – Зеленський

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Володимир Зеленський наголосив, що якби Україна була членом НАТО, війна б не почалася. Він наполіг на отриманні гарантій безпеки для країни та народу.
Водночас він додав, що вдячний за допомогу, яку НАТО надає з початку вторгнення.
“Якщо члени НАТО готові бачити нас в альянсі, то зробіть це негайно, тому що люди вмирають щодня. Але якщо ви не готові зберегти життя наших людей, якщо ви просто хочете спостерігати, як ми перетинаємо два світи, якщо ви хочете бачити нас у цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні — ви не можете поставити нас у цю ситуацію, ви не можете змусити нас опинитися в цьому підвішеному стані”, – зазначив президент.
Він нагадав, що просив особисто сказати прямо, чи буде Україна прийнята в НАТО через рік-два-п’ять, чи просто прямо і чітко дати негативну відповідь.
“І відповідь була дуже чіткою, ви не збираєтесь брати нас до НАТО, але публічно двері залишаться відкритими”, – зауважив Зеленський.
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