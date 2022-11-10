Якщо не відновити поголів’я курей в Україні, наступного року ціни на яйця зростуть до катастрофічних – Bloomberg

Про це пише Bloomberg.
За словами власника компанії UkrLandFarming, одного з найбільших виробників яєць у Європі, Олега Бахматюка, якщо не вдасться відновити поголів’я курей, то наступного року буде ще гірша катастрофа.
“Яєць не буде”, – зазначив він у коментарі “Економічній правді”.
З усім тим, минулого місяця Нацбанк заявив, що інфляція залишається нижчою за його очікування та є “досить помірною”, враховуючи війну, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей, підірвала економіку та понад третину енергетичної інфраструктури країни.
Ціни на яйця, а також на овочі та фрукти різко зросли цієї осені через дефіцит, спричинений повномасштабною війною, і уряду довелося досягти угоди з виробниками, щоб стабілізувати ціни.
Інфляція також була викликана проблемами логістики, пов’язаними з війною, і девальвацією гривні, що підвищило ціни на імпортні товари, такі як банани.
Одначе, НБУ очікує, що інфляція досягне піка наприкінці року та буде спадати протягом 2023 року. Зростання цін, ймовірно, сповільниться до 20,8% наступного року та знизиться до однозначного рівня у 2024 році, згідно з базовим сценарієм.
Раніше Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало Меморандум з Асоціацією “Союз птахівників України”, щоби стабілізувати ціни на курячі яйця.
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- Міжнародний валютний фонд може заснувати програму для екстреного фінансування країн через зростання цін на продукти. Ініціативу планують обговорити через труднощі, які викликала російсько-українська війна.
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