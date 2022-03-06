Головним проханням України до НАТО є “закрити небо“. Утім, за наявності достатньої кількості комплексів ППО, українські фахівці спроможні власними силами убезпечити територію нашої держави від ворожої авіації та ракет.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на власні джерела в ЗСУ.

Як повідомив американський телеканал CNN, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п’ятницю, що безполітна зона над Україною не є варіантом, який розглядає альянс.

“Ми домовилися, що не повинно бути літаків НАТО у повітряному просторі України чи військ НАТО на території України“, – сказав він.

Тому #Букви поцікавились у своїх джерел серед військових, чи зможе Україна самотужки “закрити небо”, якщо їй передадуть необхідне обладнання.

Фахівці відповіли, що загалом – так, після отримання комплексів ППО персоналу знадобиться 3-4 доби для початку роботи.

Про намір країн-членів НАТО і надалі постачати Україні зброю, зокрема й системи протиповітряної оборони, Столтенберг заявив ще в лютому, у перші дні російського вторгнення в Україну. Попри це, позиція НАТО щодо запровадження безполітної зони над Україною залишається незмінною впродовж всього перебігу російсько-української війни.