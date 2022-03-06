Про це повідомляють #Букви з посиланням на власні джерела в ЗСУ.
Як повідомив американський телеканал CNN, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п’ятницю, що безполітна зона над Україною не є варіантом, який розглядає альянс.
“Ми домовилися, що не повинно бути літаків НАТО у повітряному просторі України чи військ НАТО на території України“, – сказав він.
Тому #Букви поцікавились у своїх джерел серед військових, чи зможе Україна самотужки “закрити небо”, якщо їй передадуть необхідне обладнання.
Фахівці відповіли, що загалом – так, після отримання комплексів ППО персоналу знадобиться 3-4 доби для початку роботи.
Про намір країн-членів НАТО і надалі постачати Україні зброю, зокрема й системи протиповітряної оборони, Столтенберг заявив ще в лютому, у перші дні російського вторгнення в Україну. Попри це, позиція НАТО щодо запровадження безполітної зони над Україною залишається незмінною впродовж всього перебігу російсько-української війни.
- Нагадаємо, що колишня президентка Литви Даля Грибаускайте закликала НАТО до дій через війну в Україні, зазначивши, що в іншому випадку їх поведінка зробить їх співучасниками злочинів Путіна в Україні.
- Раніше повідомлялось, що за результатами опитування, проведеного інформаційним агентством Reuters та дослідницькою компанією Ipsos, близько 74% американців переконані, що США та НАТО повинні закрити небо над Україною.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 2 березня розповів, що Україна працює з НАТО над “альтернативним механізмом закритого неба”.