Україна раніше звернулася до НАТО з проханням про закриття повітряного простору. Наразі опрацьовуються альтернативні механізми забезпечення повітряної безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

Міністр зазначив, що Північноатлантичний Альянс розглядає прохання України щодо закриття повітряного простору.

“Я розумію, що у публічній свідомості це є найкращим кроком, але з професійної точки зору оборони України є й альтернативні механізми забезпечення нашої повітряної безпеки, і ми над ними працюємо”, – сказав Кулеба.

Дмитро Кулеба зазначив, що абсолютним пріоритетом є перемовини щодо протиповітряної і протиракетної безпеки. Вони тривають на міжнародному рівні. Очільник МЗС зазначив, що дипломати, політики та Збройні сили роблять все для захисту українців з повітря.