Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.
Міністр зазначив, що Північноатлантичний Альянс розглядає прохання України щодо закриття повітряного простору.
“Я розумію, що у публічній свідомості це є найкращим кроком, але з професійної точки зору оборони України є й альтернативні механізми забезпечення нашої повітряної безпеки, і ми над ними працюємо”, – сказав Кулеба.
Дмитро Кулеба зазначив, що абсолютним пріоритетом є перемовини щодо протиповітряної і протиракетної безпеки. Вони тривають на міжнародному рівні. Очільник МЗС зазначив, що дипломати, політики та Збройні сили роблять все для захисту українців з повітря.
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