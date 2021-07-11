Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вакцина проти коронавірусу Janssen, розроблена компанією Johnson&Johnson, з’явиться в Україні не скоро.

Про це він заявив в ефірі каналу Україна 24.

“Дуже важко сказати (коли Україна отримає вакцину Janssen, – ред.), є декілька проблем”, – визнав Кузін.

Зокрема, головний санлікар наголосив, що Johnson&Johnson – це єдина однозова вакцина проти коронавірусу. Тому багато країн хочуть її швидше отримати.

“На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну”, – зазначив Кузін

Він додав, що Україна вже має досвід щеплення цією вакциною, коли коштом США приватна компанія вакцинувала препаратом Johnson&Johnson близько 390 українців.

2 липня Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Janssen – це векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вона містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Нагадаємо, що американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її одноразова вакцина проти COVID-19 показала хороші результати щодо штаму коронавірусу Delta та інших нових штамів.

Однак однодозова вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson розчарувала американських медиків. Це пов’язано з темпами виробництва та низькою якістю вакцини.

На це є кілька причин. По-перше, ризик виникнення тромбозу. По-друге, не завжди якісне виробництво. Приміром, в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.