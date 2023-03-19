ЄС має намір надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів – Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що міністри закордонних справ і оборони ЄС 20 березня підтримають витрати на 1 мільярд євро з Європейського фонду миру для країн ЄС на спільне придбання боєприпасів, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Вони також підтримають витрати ще 1 мільярда євро з того ж фонду на відшкодування коштів, які країни-члени надсилають зі своїх власних існуючих запасів як сучасних, так і радянських боєприпасів Україні.

Спільні замовлення здійснюватимуться або через проєкт закупівель під керівництвом Європейського оборонного агентства, або через окремі країни ЄС, які залучатимуть до своїх контрактів кілька інших країн ЄС. До 60% замовлень, доставлених до України, може бути відшкодовано фондом.

Україна заявила, що цього року їй знадобиться 1 мільйон боєприпасів, а Естонія підрахувала, що це коштуватиме приблизно 4 мільярди євро. Балтійська країна була першою країною-членом, яка порушила це питання, запропонувавши терміново профінансувати нарощування виробничих потужностей, щоб забезпечити необхідні постачання.

Крім політичної домовленості цього тижня, залишилося вирішити кілька технічних питань. По-перше, обсяг таких необхідних 155-мм боєприпасів. На цей час в ЄС є близько 15 виробників 155-мм снарядів в 11 країнах.

Інше питання полягає в тому, чи мають закупівлі зосереджуватися лише на європейських фірмах, чи вони повинні бути відкритими для постачальників з-за меж ЄС.

Країни-члени також обговорюють шляхи збільшення виробничих потужностей і спільної закупівлі боєприпасів як для України, так і для поповнення власних запасів у майбутньому.

Стало відомо, що 20 березня в Європейському Союзі можуть підписати проєктну угоду про закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для України.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.