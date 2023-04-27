Відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше вони будуть оштрафовані.

Про це інформує Politico.

Як пояснили у виданні, члени Європейської комісії визначать 19 найбільших онлайн-платформ і пошукових систем, які потраплять під вимоги закону про онлайн-контент, серед яких – швидке видалення незаконного контенту, забезпечення того, щоб персоналізована реклама не пропонувалася неповнолітнім користувачам, обмеження поширення дезінформації та шкідливого контенту, зокрема кіберзалякування.

За словами єврокомісара із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, з 25 серпня, онлайн-платформи та пошукові системи з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів матимуть більші зобов’язання.

До компаній, які повинні будуть виконувати вимоги нового закон, належать:

вісім платформ соціальних мереж: Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest і Snapchat;

п’ять онлайн-маркетплейсів: Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping і Zalando;

інші платформи, включаючи магазини програм Apple і Google, Google Maps і Wikipedia, а також пошукові системи Google і Bing.

Зазначено, що перераховані застосунки повинні будуть припинити демонстрацію реклами користувачам на основі конфіденційних даних, таких як релігія та політичні погляди. Контент, створений за допомогою штучного інтелекту, наприклад оброблені відео та фотографії, також потрібно буде відповідним чином позначати.

“Цим 19 масштабним онлайн-платформам і пошуковим системам доведеться кардинально переробити свої системи для забезпечення високого рівня конфіденційності та безпеки неповнолітніх за допомогою інструментів перевірки віку та батьківського контролю”, — пояснив Бретон.

Наголошено, що перевірятимуть правомірне дотримання вимог закону спеціальні зовнішні аудитори.

У разі порушення закону на компанію будуть накладені штрафи, що сягатимуть 6 відсотків річного обороту, а в особливо серйозних випадках платформи можуть бути тимчасово заборонені.

Бретон відзначив, що першим випробуванням для великих платформ у Європі будуть вибори у Словаччині, які пройдуть у вересні. Зараз же занепокоєння в ЄС викликає “гібридна війна, що ведеться в соціальних мережах, особливо в контексті війни Росії на території України”.

Нагадаємо, розробники застосунку TikTok заявили, що, згідно з оновленою політикою щодо дезінформації, відтепер відео, в яких містяться хибні дані щодо глобального потепління, будуть заблоковані.