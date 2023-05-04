Про це повідомляє пресслужба ЄС.
Це третій пакет допомоги для обох країн у рамках EPF, що чітко акцентує непохитну відданість ЄС безпеці та стабільності в регіоні, зазначив верховний представник ЄС з іноземних та політики безпеки Жозеп Боррель.
“Ми допомагаємо зміцнювати їхні оборонні сектори та покращувати їхню здатність брати участь у військових місіях та операціях ЄС”.
Так, Молдові виділять 40 млн євро протягом 36 місяців на фінансування нелетального обладнання для спостереження за повітряним простором, транспортування, логістики, управління та контролю, а також для кіберзахисту. Кошти також виділяються на забезпечення підрозділів молдавської армії, включаючи технічну підготовку у разі потреби.
У Брюсселі зазначили, що це відповідь на запит Кишинева від 6 лютого. У червні 2022 року Рада ЄС вже виділила допомогу на 40 млн євро, а в грудні 2021 року — на 7 млн євро.
Водночас Грузії нададуть 30 млн євро також протягом 36 місяців на фінансування нелетального обладнання — інженерного, командно-диспетчерського, медичного, логістичного та кіберзахисного, а також забезпечення грузинської армії, включаючи техпідготовку за потреби.
Допомога була запрошена країною 8 лютого. У грудні 2021 і 2022 років Рада ЄС виділила Тбілісі 12,75 млн і 20 млн євро відповідно.
Підтримка покликана сприяти підвищенню оперативної ефективності армій Молдови та Грузії, а також приведенню їх у відповідність до стандартів ЄС, “що дозволить краще захистити населення під час криз та надзвичайних ситуацій”. Заходи також спрямовані на зміцнення потенціалу армій країн для участі у військових місіях та операціях ЄС за його межами.
ЄС прагне зберігати тісні відносини на підтримку сильної, незалежної та процвітаючої Республіки Молдова та Грузії на основі їхніх відповідних Угод про асоціацію, пояснили у Брюсселі.
Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом почати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року, проте за умови, якщо всі вимоги Єврокомісії будуть виконані.
- У Молдові поблизу Кишинева планують збудувати сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії.
- У Молдові журналісти-розслідувачі разом з виданнями ще десяти країн ЄС і США дізналися, яку стратегію впливу хотів використовувати Кремль щодо Молдови. Його розробили у Москві близько двох років тому під назвою “Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова”.
- Європейський Союз відправить цивільну місію до Молдови для допомоги у боротьбі з загрозами Росії, після низки повідомлень про те, що Кремль працює над дестабілізацією у колишній радянській республіці.
- 9 квітня у Тбілісі опозиційна партія “Єдиний національний рух” (ЄНР) організувала мітинг перед будівлею парламенту на підтримку колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та євроатлантичного курсу країни.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі допускає перегляд безвізового режиму з РФ на тлі напливу росіян до країни, що розпочався після повномасштабного вторгнення в Україну.