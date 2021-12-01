Україна продовжуватиме реформи на шляху до членства у НАТО, попри вимоги та погрози Російської Федерації.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО та не має права висловлюватися у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США, чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розшириться на Схід – нелегітимні”, – сказав Кулеба.

Так український міністр відповів на заяву Володимира Путіна про “юридичні гарантії від НАТО”, що Україна не стане членом Альянсу.

Кулеба сказав, що найкращою гарантією безпеки від Росії було б виведення її військ з території України, припинення агресії – що нормалізувало б відносини з Заходом.