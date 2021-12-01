Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО та не має права висловлюватися у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США, чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розшириться на Схід – нелегітимні”, – сказав Кулеба.
Так український міністр відповів на заяву Володимира Путіна про “юридичні гарантії від НАТО”, що Україна не стане членом Альянсу.
Кулеба сказав, що найкращою гарантією безпеки від Росії було б виведення її військ з території України, припинення агресії – що нормалізувало б відносини з Заходом.
- Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- Раніше Столтенберг повідомив, що під час зустрічі голів МЗС НАТО обговорюватимуть концентрацію російських військових біля українського кордону.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що повернути Донбас під український контроль без прямого діалогу з Росією неможливо.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий стати посередником між Росією та Україною для деескалації напруженості на кордоні між країнами.
- Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.