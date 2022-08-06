Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про те, що Європейський Союз засуджує воєнні злочини російських армійців, які вони здійснюють поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Відповідний допис він опублікував у Twitter.

Жозеп Боррель зазначив, що воєнні дії РФ на ЗАЕС – це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і ще один приклад ігнорування Росією міжнародних норм.

Окрім того, він закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

Ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Росіяни сильно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Через це є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека.

Натомість “Енергоатом” попередив, що внаслідок двох обстрілів Запорізької АЕС, які 5 серпня здійснили російські окупанти, атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Подвійний обстріл ЗАЕС поставив під загрозу безпечне функціонування ЗАЕС.

Проте українські співробітники станції продовжують працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. На даний час ЗАЕС також продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.