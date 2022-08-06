Відповідний допис він опублікував у Twitter.

Жозеп Боррель зазначив, що воєнні дії РФ на ЗАЕС – це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і ще один приклад ігнорування Росією міжнародних норм.

Окрім того, він закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Росіяни сильно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Через це є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека.

Натомість “Енергоатом” попередив, що внаслідок двох обстрілів Запорізької АЕС, які 5 серпня здійснили російські окупанти, атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Подвійний обстріл ЗАЕС поставив під загрозу безпечне функціонування ЗАЕС.

Проте українські співробітники станції продовжують працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. На даний час ЗАЕС також продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.