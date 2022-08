Відповідний допис він опублікував у Twitter.

Жозеп Боррель зазначив, що воєнні дії РФ на ЗАЕС – це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і ще один приклад ігнорування Росією міжнародних норм.

Окрім того, він закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

