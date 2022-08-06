Відповідний допис він опублікував у Twitter.
Жозеп Боррель зазначив, що воєнні дії РФ на ЗАЕС – це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і ще один приклад ігнорування Росією міжнародних норм.
Окрім того, він закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022
Ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Росіяни сильно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Через це є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека.
Натомість “Енергоатом” попередив, що внаслідок двох обстрілів Запорізької АЕС, які 5 серпня здійснили російські окупанти, атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Подвійний обстріл ЗАЕС поставив під загрозу безпечне функціонування ЗАЕС.
Проте українські співробітники станції продовжують працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. На даний час ЗАЕС також продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.
- У британській розвідці вважають, що дії російських армійців, ймовірно, зашкодили безпеці нормальної роботи Запорізької атомної електростанції.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.
- Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі попередив, що найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС – “повністю вийшла з-під контролю”.