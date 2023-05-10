Вчора, 9 травня, у Ліверпулі пройшов перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За право представити свою країну у фіналі конкурсу змагалися 15 учасників і лише 10 з них мали змогу пройти далі.

Про це повідомляє “Суспільне”.

До фіналу конкурсу пройшли:

Хорватія: Let 3 — “Mama ŠČ!”

Молдова: Pasha Parfeni — “Soarele şi Luna

Швейцарія: Remo Forrer — “Watergun”

Фінляндія: Käärijä — “Cha Cha Cha”

Чехія: Vesna — “My Sister’s Crown”

Ізраїль: Noa Kirel — “Unicorn”

Португалія: Mimicat — “Ai Coração”

Швеція: Loreen — “Tattoo”

Сербія: Luke Black — “Samo Mi Se Spava”

Норвегія: Alessandra — “Queen of Kings”

Зауважимо, що другий півфінал пройде вже 11 травня. Гурт TVORCHI з піснею “Heart of Steel”, які представляють цьогоріч Україну одразу потрапляють у фінал шоу 13 травня.

Ведучими 9 травня на “Євробаченні” були українська співачка та авторка пісень Юлія Саніна, британська актриса та співачка Ханна Веддінгем, британська реперка та танцюристка Алеша Діксон.

ДОВІДКА. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.

Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.