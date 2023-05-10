Про це повідомляє “Суспільне”.
До фіналу конкурсу пройшли:
- Хорватія: Let 3 — “Mama ŠČ!”
- Молдова: Pasha Parfeni — “Soarele şi Luna
- Швейцарія: Remo Forrer — “Watergun”
- Фінляндія: Käärijä — “Cha Cha Cha”
- Чехія: Vesna — “My Sister’s Crown”
- Ізраїль: Noa Kirel — “Unicorn”
- Португалія: Mimicat — “Ai Coração”
- Швеція: Loreen — “Tattoo”
- Сербія: Luke Black — “Samo Mi Se Spava”
- Норвегія: Alessandra — “Queen of Kings”
Зауважимо, що другий півфінал пройде вже 11 травня. Гурт TVORCHI з піснею “Heart of Steel”, які представляють цьогоріч Україну одразу потрапляють у фінал шоу 13 травня.
Ведучими 9 травня на “Євробаченні” були українська співачка та авторка пісень Юлія Саніна, британська актриса та співачка Ханна Веддінгем, британська реперка та танцюристка Алеша Діксон.
ДОВІДКА. TVORCHI — український музичний гурт, заснований у 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні.
Музиканти вже мають чотири студійні альбоми “The Parts” (2018) та “Disco Lights” (2019), “13 Waves” (2020), “Road” (2021) та дев’ять синглів.
- У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою гурту TVORCHI, який цьогоріч представляє Україну на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- У Ліверпулі напередодні пісенного конкурсу “Євробачення”, який відбудеться там від імені України, відкрили пам’ятник, присвячений надії на мир в Україні.
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- У межах Євробачення-2023, що пройде на честь України під слоганом “Об’єднані музикою”, стартувала символічна акція на знак солідарності з Україною.