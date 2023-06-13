Вільнюський муніципалітет долучився до ініціативи підтримки вступу України до НАТО, тому з 7 до 11 липня в столиці Литви вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів

Джерело: LRT

“Від початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб нашу підтримку було видно і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб і важливість цієї зустрічі в контексті світових політичних подій, розуміємо і можливість звернути ще більше уваги світу на становище в Україні та на її бажання стати членом альянсу”, – наголосив міський голова Вільнюса Валдас Бенкунскас.

За даними муніципалітету, обрана кількість прапорів символічна, оскільки Україна могла б стати 33-им членом НАТО.

Водночас мер закликав жителів і адміністраторів багатоквартирних будинків також взяти участь у акції на підтримку України. За його словами, жодних вкладень не потрібно – про все подбають організатори ініціативи.

Варто додати, що країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

ДОВІДКОВО. Кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.