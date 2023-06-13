Джерело: LRT
“Від початку війни ми активно підтримуємо Україну. Ми хочемо, щоб нашу підтримку було видно і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб і важливість цієї зустрічі в контексті світових політичних подій, розуміємо і можливість звернути ще більше уваги світу на становище в Україні та на її бажання стати членом альянсу”, – наголосив міський голова Вільнюса Валдас Бенкунскас.
За даними муніципалітету, обрана кількість прапорів символічна, оскільки Україна могла б стати 33-им членом НАТО.
Водночас мер закликав жителів і адміністраторів багатоквартирних будинків також взяти участь у акції на підтримку України. За його словами, жодних вкладень не потрібно – про все подбають організатори ініціативи.
Варто додати, що країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.
17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.
Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.
Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.
ДОВІДКОВО. Кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, сягнула 20. Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом.
- 31 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив вдячність Сенату Чехії за ухвалення резолюції на підтримку початку процесу вступу України до НАТО.
- Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.
- Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- 17 травня парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.
- Сенат Чехії підтримав вступ України до НАТО.
- Пізно ввечері 11 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зокрема обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та потреби ЗСУ на фронті.