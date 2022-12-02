Депутати Європейського Парламенту оприлюднили заяву до 90 роковин Голодомору в Україні, де закликали країни-члени союзу та міжнародну спільноту визнати його геноцидом.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на відповідний документ Європарламенту.

Парламентарі назвали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, спрямованим на знищення соціальних засад української нації, її давніх традицій, духовної культури та національної самосвідомості.

Заяву підписали 58 депутатів-представників Литви, Естонії, Латвії, Німеччини, Польщі, Португалії, Німеччини, Швеції, Словаччини, Румунії, Іспанії, Австрії, Угорщини, Болгарії, Словенії, Данії, Бельгії, Чехії, Фінляндії.

Члени Європарламенту висловили солідарність із народом та Урядом України у протистоянні незаконній, неспровокованій і невиправданій агресивній війні з боку Росії.

“Непробачним є те, що народ України, який пережив Голодомор, штучно спровокований сталінським режимом 1932-1933 років, що забрав життя мільйонів українців, знову зазнає репресій проти своєї державності та елементарного виживання. Злочини агресії та злочини проти людяності сьогодні здійснюються режимом Путіна, який продовжує прославляти тоталітарний Радянський Союз, його лідерів і політичну спадщину”, — йдеться в заяві.

Зазначається, що у 90-ті роковини Голодомору історична пам’ять, історичні дослідження, освіта та справедливість важливі як ніколи.

Водночас депутати закликали держави-члени ЄС і міжнародну спільноту “посилити та прискорити свої зусилля, щоб надати Україні необхідну фінансову, гуманітарну та військову допомогу, зокрема необхідну військову техніку, щоб захистити український народ, зберегти Україну, її суверенітет і відновлення територіальної цілісності”.

“Пам’ятаючи про трагічні сторінки історії України та враховуючи виклики загарбницької війни, що триває з боку Росії, ми маємо зробити все можливе для забезпечення демократичного та стабільного майбутнього України та її народу”, — наголосили в заяві.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії із рішенням щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Румунія вирішила приєднатися до демократичних країн світу завдяки цьому історичному рішенню. Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що вони долучилися до держав, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.

Згодом парламенти Ірландії та Молдови визнали, що Голодомор є геноцидом українського народу.