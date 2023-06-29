Під час пошуку зниклого в Атлантиці "Титана", що прямував з туристами до затонулого "Титаніку", знайшли уламки батискафа. Берегова охорона США повідомляє, що серед уламків знайдено ймовірно людські останки.

Джерело: Euronews

Шматки підводного апарату були вивантажені на пірсі Канадської берегової охорони. Серед уламків батискафа знайшли те, що схоже на людські рештки.

Відновлення та ретельне вивчення уламків є ключовою частиною розслідування того, чому “Титан” вибухнув минулого тижня, убивши всіх п’ятьох людей на борту.

Багатоденні пошуки та остаточне відновлення уламків 6,7-метрового судна привернули увагу світу.

“Потрібно виконати значний обсяг роботи, щоб зрозуміти чинники, які призвели до катастрофічної втрати “Титана”, і забезпечити, щоб подібна трагедія не повторилася знову”, — сказав начальник берегової охорони капітан Джейсон Нойбауер.

Вибух “Титана” порушив питання про безпеку приватних підводних розвідувальних робіт.

Берегова охорона хоче використати розслідування для підвищення безпеки підводних апаратів.