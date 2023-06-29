Джерело: Euronews
Шматки підводного апарату були вивантажені на пірсі Канадської берегової охорони. Серед уламків батискафа знайшли те, що схоже на людські рештки.
Відновлення та ретельне вивчення уламків є ключовою частиною розслідування того, чому “Титан” вибухнув минулого тижня, убивши всіх п’ятьох людей на борту.
Багатоденні пошуки та остаточне відновлення уламків 6,7-метрового судна привернули увагу світу.
“Потрібно виконати значний обсяг роботи, щоб зрозуміти чинники, які призвели до катастрофічної втрати “Титана”, і забезпечити, щоб подібна трагедія не повторилася знову”, — сказав начальник берегової охорони капітан Джейсон Нойбауер.
Вибух “Титана” порушив питання про безпеку приватних підводних розвідувальних робіт.
Берегова охорона хоче використати розслідування для підвищення безпеки підводних апаратів.
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