Минулого місяця на Москву припадало 46% імпорту нафти в Індію, що було приголомшливим стрибком порівняно з менш ніж 2% до вторгнення РФ в Україну. Одначе, правила змінюються, Індія вбачає все меншу вигоду у купівлі російської нафти.

Джерело: Bloomberg

Питання сьогодні полягає в тому, чи може продовжуватися ажіотаж закупівель, оскільки знижки для Індії зменшуються, тоді як фінансовий тиск на Кремль зростає, а кошти потрібні як ніколи терміново, щоб усунути внутрішні загрози правлінню президента РФ Володимира Путіна.

Раніше ситуація влаштовувала Кремль, який шукав нові ринки, оскільки західні покупці та відомі нафтотрейдери відмовилися від співпраці. Це також спрацювало для Індії, яка прагнула розкупити дешевше паливо, щоб стримати інфляцію. У квітні середня вартість російської нафти, що постачається до берегів Індії, становила 68,21 долара за барель, натомість саудівська нафта коштувала 86,96 долара.

Водночас, наголошують у виданні, жоден з заводів країни, які переробляють російську нафту, не розрахований на роботу з цим паливом. Так, заводи зводилися для перероблення індійської нафти з меншим вмістом сірки. Тож, як зауважують фахівці, подальша переробка нафти з РФ призведе до виробництва великої кількості мазуту. Інакше керівникам заводів доведеться переобладнати лінії дорогим устаткуванням, що вони, звісно, не хочуть робити.

Конфігурації нафтопереробних заводів були найбільшим обмежувальним фактором — разом зі страхом занадто сильно залежати від джерела постачання, яке може бути перервано у разі посилення санкцій. Це збереже будь-яке потенційне збільшення закупівель російської нафти до 2% або 3%.

Додатковою проблемою є нестача комерційних резервуарів для змішування різних сортів палива, що потенційно може зробити нафту з РФ придатнішою для індійських НПЗ.

Окрім цього, керівництво країни вважає, що надто висока залежність від російської нафти може вплинути на відносини Індії з партнерами Заходу.

І хоча Росія має все менше економічних важелів впливу, дві країни мають тісні стосунки, що сягають десятиліть, зазначає Bloomberg. Мовиться про те, що РФ є найбільшим постачальником зброї в Індію.

Зауважимо, 22 червня президент Джо Байден привітав нову еру в американсько-індійських відносинах після того, як провів зустріч у Білому домі з прем’єр-міністром Індії Нарендром Моді. Зокрема глава США наголосив на низці угод щодо оборони та торгівлі, що спрямовані на протидію впливу глобальній економіці Китаю.