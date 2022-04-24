Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Пальмову олію широко використовують в різних продуктах, від харчів до косметики. Заборона експорту може призвести до збільшення витрат виробників та як наслідок підвищення цін для споживачів, оскільки Індонезія експортує більше ніж половину світового постачання. Очікується, що обмежувальні заходи набудуть чинності 28 квітня.

Заборона експорту потенційно сильно вразить Росію та призведе до дефіциту. Річ у тім, що Індонезія забезпечує 97% постачання цього продукту до РФ.