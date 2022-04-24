Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.
Пальмову олію широко використовують в різних продуктах, від харчів до косметики. Заборона експорту може призвести до збільшення витрат виробників та як наслідок підвищення цін для споживачів, оскільки Індонезія експортує більше ніж половину світового постачання. Очікується, що обмежувальні заходи набудуть чинності 28 квітня.
Заборона експорту потенційно сильно вразить Росію та призведе до дефіциту. Річ у тім, що Індонезія забезпечує 97% постачання цього продукту до РФ.
Президент Індонезії Джоко Відодо наголосив, що після широкомасштабного наступу Росії на Україну глобальна продовольча інфляція злетіла до рекордно високого рівня. Тому їхній уряд забороною на експорт має намір забезпечити продуктами власне населення.
“Я буду контролювати і оцінювати реалізацію цієї політики, щоб рослинна олія на внутрішньому ринку стала доступною і доступною”, – сказав він.
Вже підскочили ціни на альтернативні рослинні олії, зокрема на соєву на 4,5%. Крім того, у 2022 році вартість сирої пальмової олії зросла до історичного максимуму. Соєва та рапсова олія також недоступна у необхідних обсягах. Проблема полягає у тому, що посухи пошкодили останні врожаї в Аргентині, Бразилії та Канаді.
Раніше світові ринки були вражені тим, що через російську агресію зупинилося постачання соняшникової олії з України. На Чорне море припадало 76% світового експорту, але кораблі РФ продовжують блокувати морські порти та роботу суден під прапорами десятків країн.
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