Соціальна мережа Instagram представила кілька нових функцій, спрямованих на посилення боротьби з образами на платформі.

Про це йдеться в повідомленні голови Instagram Адама Моссері (Adam Mosseri).

“Ми несемо відповідальність за те, щоб усі почувалися в безпеці, коли користуються Instagram. Ми не дозволяємо висловлювань ненависті чи знущань в Instagram, і ми видаляємо їх, коли знаходимо. Ми також хочемо в першу чергу захистити людей від зловживань, тому постійно прислухаємося до відгуків експертів і нашої спільноти і розробляємо нові функції, щоб дати людям більше контролю в Instagram”, — зазначається в повідомленні.

Limits: запобігання небажаним коментарям та приватним повідомленням

Одна із нових функцій – Limits (обмеження).

Вона автоматично приховуватиме коментарі та запити на надсилання приватних повідомлень від людей, котрі не стежать за акаунтом користувача або ж нещодавно підписалися на нього.

“Ми розробили цю функцію, оскільки чули, що творці та публічні діячі іноді стикаються з раптовим сплеском коментарів і запитів у приватні повідомлення від людей, яких вони не знають. У багатьох випадках це вислови підтримки, наприклад, після виграшу олімпійської медалі. Проте іноді це також може означати наплив небажаних коментарів або повідомлень… Наше дослідження показало, що багато негативу щодо публічних діячів надходить від людей, які насправді не стежать за ними чи тільки нещодавно почали стежити за ними. Ми побачили це після нещодавнього фіналу Євро-2020, який призвів до значного – і неприйнятного – сплеску расистських образ щодо гравців”, — зазначили в Instagram.

Нова функція вже доступна користувачам по всьому світу.

Боротьба з образливими коментарями

Соціальна мережа тепер показуватиме “більш суворе попередження” про можливе порушення правил спільноти при відправці потенційно образливих коментарів.

Попередження показуватимуть вже при першій спробі відправки неналежного коментаря. Раніше воно з’являлося після двох-трьох подібних випадків.

Користувачів, котрі порушуватимуть правила, попереджатимуть про можливе приховування чи видалення коментаря (або навіть акаунту).

“Ми виявили, що ці попередження дійсно спонукають людей не публікувати щось образливе. Наприклад, минулого тижня ми показували попередження в середньому близько мільйона разів на день людям, коли вони залишали потенційно образливі коментарі. З них приблизно в 50% випадків коментар редагувався або видалявся користувачем на підставі цих попереджень”, – наголосили в Instagram.

Боротьба з образами в особистих повідомленнях і коментарях

В Instagram розширили список потенційно образливих слів, хештегів і смайлів, які автоматично відфільтровуються у коментарях.

Зазначається, що цей список оновлюватимуть і надалі.

Раніше на платформі запустили фільтр коментарів під публікаціями: можна приховати коментарі, що містять перелік небажаних слів та смайлів (ця функція вмикається в налаштуваннях конфіденційності).

Згодом ця функція стала доступною і для особистих повідомлень. Новий інструмент після увімкнення автоматично фільтруватиме запити на надсилання повідомлень, що містять образливі слова, фрази та смайли (користувач їх не бачитиме).

“Ми сподіваємося, що ці нові функції краще захистять людей від перегляду образливого контенту: расистського, сексистського, гомофобного або будь-якого іншого виду образ”, – йдеться в повідомленні.