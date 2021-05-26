Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку

Про це повідомляє “Слідство.Інфо”, посилаючись на відповідні документи.

В міжнародний розшук Чауса оголосили в листопаді 2016 року — після того, як його викрили на 150 тисячах доларів хабаря і він утік з України. Цю суму він отримав нібито за ухвалення рішення в кримінальній справі.

Проте у квітні цього року Комісія з контролю файлів Інтерполу вирішила зняти його з міжнародного розшуку. Причиною начебто стала перевірка комісії за скаргою Чауса, яка встановила, що розміщення даних про українського екссуддю в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їхнім правилам. У листі Інтерполу підтвердили видалення інформації щодо Чауса.

В іншому документі йдеться, що комісія Інтерполу, розглядаючи скаргу Чауса, зауважила, що підставою для оголошення екссудді у міжнародний розшук було неналежне судове рішення.

“Мовляв, раніше НАБУ надало Інтерполу не ухвалу про арешт Чауса, яка є безстроковою, а ухвалу про його примусовий привід, термін дії якої обмежений і складає шість місяців. В комісії наголосили, що такого судового рішення недостатньо для міжнародного розшуку і вирішили видалити “червону картку” щодо Чауса”, – пояснили журналісти.

Водночас в НАБУ запевнили, що рішення Інтерполу не вплине на офіційне слідство.

“На цей час процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного у міжнародному розшуку”, — сказали там.

Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.

Викрадення Чауса

Як відомо, Миколу Чауса викрали в центрі Кишинева на початку квітня. Викрадачі виїхали в Україну.

Згодом з’явилася інформація, що до викрадення причетні представники українських спецслужб.

Повідомляли, що Чауса могли тримати на об’єкті Міноборони України в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область). Також зазначалося, що екссуддю українська влада хоче якось “легалізувати”, “підкинувши” його десь на кордоні (наприклад, з невизнаним Придністров’ям або адмінкордоні з Кримом).

#Букви отримали інформацію від своїх джерел у правоохоронних органах, що після невдалих спроб “підкинути” Чауса на кордоні його могли “підкинути” матері.

У зв’язку із цим кореспондент #Букв вирішив навідатися до матері Чауса в село Надинівка (Чернігівська область), щоб дізнатися, чи дійсно там перебуває викрадений суддя.

Ганна Созонівна заперечила, що Микола Чаус у неї вдома, і поділилася думками щодо його викрадення. Жінка також поінформувала, що до неї раніше неодноразово приходили силовики й розшукували Миколу Чауса. Такий обшук відбувся у неї вдома невдовзі після публікації в Тelegram-каналі “Трубу прорвало” матеріалів прослуховування кабінету колишнього керівника ДБР Романа Труби.