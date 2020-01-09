Літак української авіакомпанії МАУ, що розбився в Ірані в ніч на 8 січня, загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. А виявлені на місці трагедії "чорні скриньки" отримали пошкодження.

Про це йдеться в попередньому звіті Організації цивільної авіації Ірану.

За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед авіакатастрофою вказують повідомлення очевидців. Водночас траєкторія польоту свідчить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту через можливу технічну проблему.

Також у звіті йдеться, що екіпаж українського лайнера не передавав повідомлень про будь-які надзвичайні обставини.

“Літак спочатку піднімається на висоту 8000 футів (близько 2,4 км, – ред.), після чого зникає з радарів, стикається з землею і руйнується. Пілот не передавав жодних радіоповідомлень про незвичайні обставини. Згідно з повідомленнями очевидців (люди на землі і члени екіпажу інших льотних засобів), літак був охоплений вогнем, а після його зіткнення із землею стався вибух”, – йдеться в попередньому звіті.

За словами іранських слідчих, вибух, ймовірно, стався тому, що літак був повністю заправлений паливом для польоту до Києва.

У звіті також підтверджується, що обидва “чорні ящики”, які містять технічні дані літака і записи переговорів пілотів, були знайдені і передані слідчим. При цьому обидва пристрої були пошкоджені в результаті аварії і пожежі. У зв’язку з цим деякі частини їх пам’яті втрачені, інформує агентство Associated Press.

Згідно зі звітом, слідчі з самого початку виключили лазерні або електромагнітні перешкоди як причини аварії.

Попередній звіт був наданий Україні, якій належить літак, США (як країні-виробнику Boeing), а також Канаді та Швеції, громадяни яких загинули під час аварії.

Варто зазначити, що в результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Всього загинули 176 осіб (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).