Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого літака МАУ під Тегераном вимагає, щоб іранська сторона до 5 січня 2022 року підтвердила свою готовність брати участь у переговорах щодо відповідальності за збиття рейсу.

Про це йдеться у заяві групи, оприлюдненій на сайті МЗС.

16 грудня міжнародна група, до якої входять представники Канади, Швеції, Британії та України, провели віртуальну зустріч.

Вони обговорили відповідь Ірану на свою пропозицію щодо обговорення відшкодування за збиття рейсу МАУ та надіслали ще один запит, яким запросили Іран обговорити питання стосовно претензій та вимог групи в контексті відшкодування збитків протягом тижня з 17 січня 2022 року.

Іран виявляє “очевидне небажання” конструктивно та вчасно вирішувати це питання.

Тому у зверненні до Ірану зазначається, що іранська сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою.

У іншому разі група дійде до висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні.

“Координаційній групі доведеться серйозно розглянути інші шляхи вирішення цього питання в рамках міжнародного права. Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань. Терпіння Координаційної групи вичерпується”, – сказано у заяві.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Після катастрофи Іран заявив про непричетність до катастрофи літака МАУ.