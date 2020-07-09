Через низький курс долара підприємства «недоотримали мільйони», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через курс гривні, який зберігався в країні останнім часом, українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися".

Про це президент заявив на зустрічі з бізнесом Чернівецькій області.

Так, підприємець Ігор Місевич поскаржився, що протягом 9 місяців в Україні був досить низький курс долара і євро, через що багато “гідних підприємств недоотримали мільйони гривень і через що знизилося надходження податків до державної скарбниці”.

“Потрібно намагатися триматися в рамках, коли долар по 27-30 грн. Я одне своє підприємство мало не закрив – у нас там було 8-12% рентабельності і продукція йшла в Голландію і Велику Британію”, – сказав Місевич.

У відповідь Зеленський заявив: “Я з вами згоден повністю. Те, що підприємства недоотримали мільйони і закрилися через цей курсу, – це правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року)”.

“Всі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк – Національний банк. Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що, як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний і тому подібне, і ви це прекрасно всі знаєте”, – заявив Зеленський.

На думку глави держави, всі підприємці “прекрасно розуміють” ситуацію навколо голови Національного банку України.

На відео з 47-ї хвилини

А ще Зеленський згадав заяву ексголови НБУ Валерії Гонтаревої про те, що МВФ не слід допомагати Україні поки “Зеленський не призначить незалежного голову Національного банку”.

“Як ви бачите, друзів, які “допомагають” Україні, у нас достатньо”, – сказав президент.

Згідно загальнонаціонального опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research на замовлення Центру економічної стратегії, 94% опитаних українців не згодні, що ціни в Україні ростуть дуже повільно, а 88% – виступають проти ідей політиків, що країні потрібен високий курс долара.