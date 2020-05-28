Жителі Кагарлика, де напередодні поліцейські катували та згвалтували жінку, як і місцеві депутати, довгий час марно борються з бездіяльністю місцевих правоохоронців.

Про це йдеться в статті ВВС News Україна “Нічні допити, як в гестапо. Чому в Кагарлику бояться поліції”.

Напередодні стало відомо, що в ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку в якості свідка. Вони одягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.

Наразі поліцейських взято під варту, розслідуванням інциденту займається Державно бюро розслідувань.

Журналісти відвідали Кагарлик і поспілкувалися з місцевими жителями, депутатами та правоохоронцями про ситуації, що склалася і роботі місцевої поліції.

Місцеві скаржаться на байдужість і бездіяльність поліції

Місцеві жителі розповіли журналістам про те, що регулярно стикалися з байдужістю та бездіяльністю тутешніх правоохоронців.

Так Катерина, продавчиня з місцевого ринку, розповіла історію про те, як у неї вкрали сумку з грошима, мобільним і ключами. Вона дзвонила на свій номер — телефон і далі був включений. Отже, його можна було розшукати по гарячих слідах. Але, за її словами, місцеві поліцейські цим не займалися.

“Передайте, будь ласка, щоб в Кагарлицькій поліції не переатестовували оперуповноваженого, який займався моєю справою. За що? За байдужість”, — сказала Катерина.

Про бездіяльність поліцейських розповіла і місцева жителька Марія Ковалець, яка бореться з незаконною вирубкою лісу.

Жінка поділилася історією про те, як в жовтні минулого року зателефонувала в поліцію, щоб повідомити про те, що спостерігає, як невідомі рубають дерева в місцевому лісі.

“Рубали кращі, найбільш здорові дерева. Я запитувала їх, це така санітарна очистка лісу? Ці люди тільки сміялися”, — згадує Марія.

За словами жінки, на її дзвінок відповів один з підозрюваних у зґвалтуванні жінки, ексначальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів. Він сказав, що приїжджий і не знає, де знаходиться ліс.

Зрештою наряд поліції добрався до лісу. Водночас звідти виїхала інша поліцейська машина. Правоохоронці заявили жінці, що боротися з вирубкою лісу марно, тому що лісоруби просто “відкупляться”.

“[Поліцейські] відповіли, що ті (невідомі, хто рубав ліс — ред.) всеодно відкупляться і їм нічого не буде. Краще вже без такої поліції, ніж з нею”, — зазначила Марія.

Зараз ліс вкритий штучними галявинами, вони прикривають місця, де ще нещодавно росли дуби. Тим часом на місцевих ринках завжди можна купити дрова із запахом свіжозрубаного дуба.

Депутати воюють з поліцією

При міській раді Караглика діє комісії з регламенту і правоохоронної діяльності. Місцевий депутат, голова комісії Сергій Павлик спільно з колегою Максимом Воловенко збирають факти порушень або бездіяльності місцевих поліцейських. Наприклад, комісією було зафіксовано, що з відділення поліції зникли 20 кримінальних проваджень.

Павлик запевнив, що ще до резонансних подій кілька разів просив міських депутатів визнати роботу місцевих правоохоронців незадовільною. Відповідне питання виносили на розгляд міськради, але більшість його не підтримала.

Сам Павлик вважає, що причиною проблем в поліції є те, що на роботу призначають приїжджих. Він зазначає, що Кагарлик нерідко стає для поліцейських пунктом трансферу від нижчої посади на вищу — в обласному центрі або в інших місцях.

“Приходить чужа для суспільства людина на керівну посаду в поліцію і починає не з правоохоронної діяльності, а з того, що об’їжджає пилорами, газові заправки, пункти прийому металобрухту, наркопритони, які у них на обліку, але не закриті”, — розповідає Павлик.

На думку депутата, “чужаки” не забезпечують змін на краще, а у поліцейських, відібраних з місцевих, має бути “більше совісті”.

“Відповідальність перед суспільством вони не відчувають, з людьми не спілкуються. Варяться в своєму котлі. За моїми спостереженнями, область ними теж не цікавиться”, — говорить Павлик.

Те, що сталося у відділенні в ніч на 24 травня, Павлик порівнює з “нічним допитом в гестапо”.

Що каже новий начальник відділення?

Журналісти зазначають, що щоразу, коли в тяжких злочинах підозрюють місцевих поліцейських, все відбувається за одним і тим самим сценарієм. Міністр, його заступники, голова Нацполіції та інші поліцейські чини публічно засуджують фігурантів і їх керівників.

Потім у відділення призначають нового начальника, а його колишні співробітники отримують нові посади в інших відділеннях та дисциплінарні стягнення.

Після інциденту у Кагарлицькому відділення поліції також з’явився новий тимчасовий начальник — Дмитро Литвин, який раніше працював в обласному управлінні Нацполіції в Києві. Це сьомий за останні п’ять керівник відділення.

Події ночі 24 травня він називає “тортурами, які вже не були поліцейської роботою” і “нелюдським поводженням”.

Зараз Литвин веде активний прийом громадян і вирішує побутові питання (недавно в будівлі відділення прорвало водопровід, ремонту потребує і дах).

На питання про те, як в ГУ Нацполіціі в Київській області оцінювали роботу колег з Кагарлика, Литвин відповідей не дає. Він зазначає, що є людиною новою і нічого про те, що тут відбувалося, не знає. Він закликає всіх жителів Кагарлика приходити до нього, якщо мають скарги на роботу попередників.

Що відбувається у відділенні зараз?

Формально Кагарлицьке відділенні поліції розформували, керівництво відсторонили від виконання обов’язків. Водночас рядові поліцейські будуть працювати далі щоякнаймнше ще два місяці. Включаючи тих, хто гіпотетично міг бути свідками тортур та згвалтування.

Журналісти спробували поговорити з співробітниками відділення, які могли бути присутніми в приміщенні під час події, проте це не виявилося можливим.

Протягом найближчого місяця паралельно зі слідством Держбюро розслідувань буде проходити й службове розслідування. Допоки не будуть відомі результаті розслідування, точної інформації про те, скільки поліцейських було в будівлі ввечері і вночі, коли привезли постраждалу дівчину, чи став хто-небудь з присутніх свідком інциденту і чи повідомив він про “нічний допит” відстороненому керівнику Сергію Пархоменку, немає.