Ізоляція Росії, яка почалась після її повномасштабного вторгнення в Україну посилюється після арешту у РФ американського журналіста та розширення НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Росія звинуватила американського журналіста в шпигунстві, в той час, як Фінляндія наблизилася до членства в НАТО, що посилило напруженість між РФ та Заходом, оскільки війна в Україні досягла свого 400-го дня.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 30 березня розповів про “величезний шлях”, який його країна пройшла за 400 днів після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

“Україна переможе на фронті… ми не залишимо жодного сліду Росії на нашій землі, і жодного ворога не залишимо безкарним. Про це ми готуємо новини”, – сказав він.

30 березня газета The Wall Street Journal спростувала звинувачення у шпигунстві проти свого репортера Евана Гершковича і вимагала його негайного звільнення. У Кремлі заявили, що його “спіймали на гарячому”, але не представили документальних чи відеодоказів.

Білий дім засудив дії Росії та закликав громадян США, які проживають або подорожують у Росії, негайно покинути її.

“Ці звинувачення в шпигунстві смішні. Націлювання російського уряду на американських громадян є неприйнятним”, — заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

ФСБ РФ заявила, що заарештувала 31-річного Гершковича – який шість років працював у Росії журналістом, у промисловому місті Єкатеринбург – “підозрюваного у шпигунстві в інтересах американського уряду”.

Його доставили до Москви, де суд на закритому засіданні обрав йому утримання в СІЗО до 29 травня. Шпигунство за російським законодавством карається до 20 років позбавлення волі.

Західні політологи припустили, що Москва може спробувати обміняти Гершковича на ув’язнених у США або використати його як дипломатичний важіль в інший спосіб.

Крім того, парламент Туреччини схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії приєднатися до НАТО. Турецький парламент був останнім серед 30 членів Західного оборонного альянсу, який ратифікував членство Фінляндії після того, як законодавчий орган Угорщини схвалив аналогічний законопроєкт 27 березня.

Швеція також прагнула вступити до НАТО як відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Одним із головних виправдань Росії для вторгнення в Україні було запобігання розширенню Західного військового альянсу.

“Незабаром і Фінляндія, і Швеція стануть членами, а це означає, що президент РФ Володимир Путін отримує прямо протилежне тому, чого він хотів. Він хотів менше НАТО. Він отримує більше НАТО”, – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Fox News.