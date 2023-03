Про це інформує CNN.

За даними урядів США та кількох європейських країн, адміністрація президента Росії Володимира Путіна примусово депортувала тисячі українських дітей до Росії, часто до мережі з десятків таборів, де неповнолітні проходили “політичне перевиховання”.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

У спільній заяві група країн ОБСЄ зазначила, що був задіяний так званий московський механізм, який є серйозним кроком для розслідування тверджень про порушення прав людини, “оскільки ми, як і раніше, стурбовані порушеннями міжнародного гуманітарного права та міжнародного права в галузі прав людини після повномасштабної агресивної війни Росії проти України”.

У заяві зазначається, що нещодавні звіти незалежних експертних місій ОБСЄ підтвердили спільне занепокоєння групи відносно “порушень Росією міжнародного гуманітарного права в Україні, зокрема, достовірних повідомлень про примусове переміщення та депортацію українських цивільних осіб, зокрема й дітей без супроводу”.

Деякі з порушень можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності або воєнні злочини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав цей крок, наголосивши, що “потрібні рішучі спільні дії, щоб припинити цю практику геноциду, повернути дітей в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності”.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by 45 OSCE States to address the forcible transfer of Ukrainian children by Russia. We need resolute joint actions to stop this genocidal practice, return children back to Ukraine, and ensure that perpetrators are held accountable.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023