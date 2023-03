Про це інформує CNN.

Голосування в турецькому парламенті стало серйозною перешкодою, яка стояла перед заявкою Фінляндії на вступ до альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення турецького парламенту.

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2023