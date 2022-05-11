Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал.
купанти утримують рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та “підозрілих” осіб. Мінімальний строк ув’язнення — 36 діб.
“Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить дієву службу у лавах ЗСУ, НГУ та решті правоохоронних органів”, – написав Андрющенко.
За його словами, приміщення в’язниць переповненні. У них можуть утримувати до 850 осіб, проте фактично там перебувають не менше ніж 3 тисячі українців. Тож через щільність людям ніде лягти.
Ув’язнених годують не щодня і пускають до туалету раз на добу. На десятки осіб видають лише одну баклажку води. Прогулянок надворі не передбачено. Їм постійно погрожують та застосовують тортури.
“Кому пощастило, по закінченні 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Які саме точно свідки сказати не можуть, але допускають, що “про співпрацю”. Масові випадки зникнення людей після допитів. Свідки припускають, що “пліткують” про переведення до іншої, жорсткішої тюрми (“Ізоляції”, – ред.)”, – додав Андрющенко.
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