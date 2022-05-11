Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-канал.

купанти утримують рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та “підозрілих” осіб. Мінімальний строк ув’язнення — 36 діб.

“Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить дієву службу у лавах ЗСУ, НГУ та решті правоохоронних органів”, – написав Андрющенко.

За його словами, приміщення в’язниць переповненні. У них можуть утримувати до 850 осіб, проте фактично там перебувають не менше ніж 3 тисячі українців. Тож через щільність людям ніде лягти.

Ув’язнених годують не щодня і пускають до туалету раз на добу. На десятки осіб видають лише одну баклажку води. Прогулянок надворі не передбачено. Їм постійно погрожують та застосовують тортури.