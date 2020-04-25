Давид Арахамія пояснив своє висловлювання про те, що у Грузії можуть бути сильні дипломатичні проблеми через скандал навколо Міхеїла Саакашвілі.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.

Як повідомлялося раніше, сьогодні прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що якщо Верховна Рада України призначить Міхеїла Саакашвілі віце-прем’єром з реформ, Грузія відкличе свого посла.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія у відповідь назвав Грузію “невеликою країною”, яка проявляє “політичну агресію”. Також політик пригрозить Грузії сильними дипломатичними проблемами.

Така неоднозначна заява викликала бурхливу реакцію в Грузії, проте це не вплинуло на позицію нардепа.

“Я вважаю, що потрібно на себе спочатку дивитися. Коли хтось — велика країна або маленька країна — буде нам говорити, що будуть відкликати посла, або чинити дипломатичний тиск просто через призначення будь-якої людини, громадянина України, в уряд… То ми не буде це пропускати, це дипломатично взагалі неможливо. ми суверенна країна, потрібно поважати суверенітет іншої країни”, — заявив Арахамія.

Також Арахамія, коментуючи репліку журналіста про те, що цей вислів був некоректним та може привести до дипломатичного скандалу, заявив, що він — не дипломат.

“Дивіться, є дипломати, а є політики. І ось я як політик, а я не дипломат, вважаю [так], і це повністю щира заява, що ніхто не повинен чинити будь-який тиск”, — наголосив він.

На відео з 2:03:00