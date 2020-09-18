В місті Умань триває підготовка до Рош га-Шан — свята початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм.

За тим, як проходить підготування, спостерігали #Букви.

Як відомо, зазвичай Рош га-Шана припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня.

Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.

Напередодні свята у місті було посилено охорону. Для забезпечення громадського порядку та безпеки Нацполіція залучила понад 560 правоохоронців з 20 областей України. По місту можна зустріти безліч правоохоронців та поліційні автівки.

Також в Умані з 15 до 21 вересня посилено карантин через паломництво хасидів.

Закриті через СOVID-19 кордони змусили паломників звертатися до світової спільноти, зокрема, до президента США Дональда Трампа. Тож по місту можна зустріти і численні плакати з зображенням американського лідера.