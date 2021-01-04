Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером наполягав на тому, що саме він виграв президентську гонку в штаті, і пригрозив юридичними наслідками.

Про це свідчить аудіозапис телефонної розмови, яку опублікувало видання The Washington Post.

Трамп наполягає на тому, що в Джорджії бюлетені знищувалися і голоси неправильно порахували.

Трамп: На основі всього цього ми виграли ці вибори в Джорджії… І мешканці Джорджії злі, люди в країні злі. І немає нічого поганого в тому, щоб сказати, ну, що ви перерахували.

Раффенспергер: Ну, пане президенте, проблема полягає в тому, що у вас помилкові дані. Ми поговорили з конгресменами, і вони були здивовані.

Далі Трамп цікавиться, чи не знищували бюлетені в окрузі Фултон, а також чи не знищили машини машини для голосування?

Раффенспергер заперечив: “Домініон” (компанія, що продає програмне забезпечення і апарати для голосування) не вивіз жодного обладнання з округу Фултон”.

Держсекретар також заперечив будь-яке втручання з боку компанії в роботу системи підрахунку.

Трамп: Ви повинні хотіти, щоб вибори були точними. І ви республіканець.

Бред: Ми вважаємо, що у нас дійсно точні дані.

Трамп: Ні, ні. Це навіть близько не так. Ви помилилися на сотні тисяч голосів.

Але Трамп намагається переконати та запевнити держсекретаря, що бюлетені знищують, а це є кримінальним злочином.

Трамп: Тож дивіться. Все, що я хочу зробити, це ось що. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж уже є. Тому що ми виграли цей штат.

Президент продовжує переконувати Бреда Раффенспергера у тому, що саме Трамп переміг у штаті.

Трамп: То що ми робитимемо, Бред? Ми перемогли на виборах, і несправедливо відбирати їх у нас таким чином… Я думаю, ви повинні сказати, що збираєтеся переглянути результати виборів, і ви можете це зробити, але перегляньте результати виборів з людьми, які хочуть знайти відповіді, а не з людьми, які цього не хочуть.

Раффенспергер: Пане президенте, у вас є люди, які надають інформацію, і ми маємо своїх людей, які дають інформацію. Потім справа передається до суду, і суд має прийняти рішення. Ми повинні відстоювати свою позицію. Ми вважаємо, що наші цифри правильні.

Трамп продовжує тиснути на дерсекретаря, вказуючи, що його штат дав неправдиву кількість голосів.

Трамп: Згідно із законом, ви не можете давати неправдиві результати виборів. Вам заборонено це робити. А це те, що ви зробили. Це неправдиві результати виборів… Мешканці Джорджії знають, що це було шахрайство. І через те, що ви зробили з президентом, багато людей не голосуватимуть, а багато республіканців голосуватимуть проти, бо ненавидять те, що ви зробили з президентом. Ясно? Вони це ненавидять. І вони голосуватимуть. І вас би поважали. Дійсно поважали, якби ситуацію можна було владнати перед виборами. У вівторок – день виборів.

Голоси в Джорджії підраховували в цілому три рази, і кожного разу з’ясовувалося, що демократ Джо Байден обійшов Трампа з незначним відривом. В результаті Байден отримав всіх 16 виборників від Джорджії.

Як повідомляє видання USA Today, у Вашингтоні вже готуються до, можливо, найбільш масових протестів прихильників Трампа 6 січня (зокрема, правоохоронні органи).

Попередні демонстрації часто супроводжувалися різними інцидентами і сутичками.

У соцмережах повідомлення про мітинг активно просувають різні групи, що підтримують Трампа (наприклад, “#StopTheSteal”).

Як відомо, 14 грудня колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232. Для перемоги необхідно було отримати 270 голосів виборників.