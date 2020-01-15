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Яким буде курс долара в 2020 році і як це вплине на економіку України

Довгострокових причин для зміцнення гривні на найближчі 5-7 років немає. А ручне управління курсом і зниження вартості долара до 15-20 грн вплине на економіку України негативно.

Середа, 15 січня 2020, 13:27

Про це йдеться в статті #Букв “З дірками в бюджеті і плаваючою гривнею – з чим економіка України зайшла в 2020”.

Так, причиною зміцнення гривні в 2019 році став великий приплив долара на ринок внаслідок продажу ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики – ред.). Інвестори скуповували цінні папери України на 110 млрд гривень в надії заробити по 20% на інфляції. І тим самим зміцнили гривню на 15%.

Однак, за словами економічного експерта і координатора Експертної платформи НБУ Андрія Блінова, довгострокових причин для зміцнення на найближчі 5-7 років немає. А зниження вартості долара до 15-20 грн не вплине позитивно на економіку.

Зазначається, що зміцнення гривні до долара привело до того, що менше грошей отримав і бюджет. Наприклад, через зміцнення нацвалюти аграрії недоотримали 6-7 млрд грн експортної виручки. За свій товар вони отримують гроші в доларах, але тепер могли купити менше гривні. А значить, змогли менше вкласти в новий урожай. У той же час в цей урожай вони вкладали гроші за іншим курсом і не могли ставити ціну нижче витраченої, а тому виявилися в першу чергу неконкурентоспроможними перед російськими виробниками зерна.

Крім того, якщо гривня збереже своє зміцнення, це стане великим мінусом для сформованого бюджету, в якому курс долара закладений по 27 грн. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вже заявив, що така ситуація зобов’язує переглянути прийнятий бюджет.

Водночас, в Нацбанку прогнозують коливання курсу.

“У 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися”, – заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

  • Як пояснював у коментарі #Буквам економіст Олексій Кущ, зміцнення національної валюти не обґрунтовується фундаментальними економічними факторами і фактично знижує конкурентоспроможність національної економіки та експортні стимули.
  • Економіст Олексій Кущ наголошував, що сильна національна валюта може бути в проекції сильної економіки. А сильна валюта в слабкій – це штучні фактори, які можуть бути нівельовані в середньостроковій перспективі. Зміцнення може призвести до втрати частини зарплат і скорочення бюджетних виплат.
  • Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що зміцнення гривні відображає попит на національну валюту і не може розглядатися виключно як негативне явище, адже має свої плюси і мінуси.
  • Олексій Гончарук висловив думку, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться.
Теги: Економіка України, курс долара, ВВП

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