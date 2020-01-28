Колишній керівник Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента про дострокове припинення його повноважень.

Про це Труба написав в Telegram.

За його словами, зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп.

“Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення. Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку”, – написав Роман Труба.